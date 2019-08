Pferdesport: Mit Meisterehren zur Weltmeisterschaft

Auf diese beiden sind sie mächtig stolz beim Pferdesportverein Schloss Kapfenburg. Die Gebrüder Brauchle blicken schon jetzt auf eine starke Saison zurück, aber ein Highlight steht ja noch an.

Steffen Brauchle begann seine Siegesserie im April dieses Jahres, indem er bei den offenen Französischen Meisterschaften der Vierspänner Kleinpferde in Selestat alle vier Teilprüfungen gewann und dadurch natürlich auch mit dem Gesamtsieg nach Hause fuhr.

Im Mai errang er bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften der Vierspänner die Goldmedaille, nachdem er in der Dressur und im Gelände einen klaren Sieg erkämpft hatte.

Als Landesmeister startete er dann im Juli beim internationalen Turnier im pfälzischen Zeiskam. Auch hier siegte er in zwei Teilprüfungen und nahm ebenfalls wieder in der Gesamtwertung Gold in Empfang. Ende Juni reiste er dann zur Deutschen Meisterschaft nach Bad Segeberg in den hohen Norden.

Hier kürte er sich zum Deutschen Meister im Vierspänner der Kleinpferde. Bevor er Ende September als neuer Meister mit der Deutschen Mannschaft nach Ungarn zur Weltmeisterschaft reiste, hat er zwischendurch seine langjährige Freundin Jasmin Genkinger geheiratet. Als Ehepaar starteten beide kürzlich bei der Spänner Meisterschaft im badischen Ottenheim. Steffen Brauchle wurde Landesmeister und seine Frau Vizemeisterin. Bei der Weltmeisterschaft hat Steffen Brauchle alle Chancen, auch noch diesen Titel zu erfahren. Der jüngere der Brauchle-Brüder Michael startet seit Jahren mit Pferden. Für ihn begann das Jahr mit Pech. Er musste junge Pferde einsetzen. Brauchle schaffte es mit seinem Vierspänner immer besser, bis dann im wahrsten Sinn des Wortes der Bruch kam. Der Fahrer riss sich bei einem Sturz im Gelände die Kreuzbänder im Knie und trägt seither eine Orthese. Dennoch startete er im westfälischen Riesenbeck bei der Deutschen Meisterschaft der Vierspänner Pferde und fuhr mit seinem noch jungen Gespann eine hervorragende Dressur.

Im Gelände fuhr er ebenfalls stark und nach einer Null-Fehler-Runde im Hindernisfahren war ihm der Deutsche Meistertitel sicher. Vergangenes Wochenende startete Michael Brauchle schließlich bei den Europa-Meisterschaften in Donaueschingen. Nachdem er durchweg gute Dressuren zeigte, gelang ihm eine hervorragende Leistung in den Geländehindernissen. Er siegte souverän in dieser Prüfung und holte abschließend durch seinen starken Beitrag mit der Deutschen Mannschaft die Goldmedaille. Nach seinem Unfall vor einigen Wochen musste Michael Brauchle die Saison nun beenden.