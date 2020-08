Von Donnerstag, 13. August bis Sonntag, 16. August finden die Horse classics 2020, ein Springturnier bis zur schweren Klasse S** in Ellwangen-Killingen statt. Knapp 120 Teilnehmer haben sich für die insgesamt 19 Prüfungen angemeldet, bis zu 750 Pferde werden auf der Reitanlage Walter erwartet.

Bereits am Donnerstagabend 18.30 Uhr findet ein erstes Springen der Klasse S* als Höhepunkt statt, am Freitagmittag ab 14 Uhr ein Springen der Klasse S**. Besondere Spannung verspricht das Barrierenspringen Klasse S am Freitagabend ab 20 Uhr und am Sonntag der große Preis von Walter Solar, eine Springprüfung der Klasse S** mit Siegerrunde ab 15.15 Uhr.

Zunächst klingt alles wie gewohnt, auch 2020 finden die Horse classics in Ellwangen-Killingen statt, Pferdesport der Spitzenklasse in allein sechs Springen der schweren Klasse S. Dennoch ist 2020 nicht alles wie gewohnt – nahezu sämtliche Springen sind in der Teilnehmerzahlen beschränkt, so dass nur knapp 120 Reiter mit etwa 750 Pferden auf 19 Prüfungen verteilt erwartet werden, deutlich weniger, als in den Vorjahren. Von ihnen wird erwartet, dass sie die vorgegebenen Hygieneregeln der Corona-Pandemie strikt einhalten.

Maskenpflicht, Abstandsgebote und auch Handschuhpflicht beim Berühren der Stangen für Ihre Helfer gehören zu den Vorgaben, ebenso wie das Verlassen des Turniergeländes nach Beendigung der jeweiligen Prüfung. Zu diesen gehören auch wieder Siegerehrungen, ein wichtiger Schritt für die Sportler zurück zur Normalität, dennoch mit Abstand, Maske und natürlich ohne Händeschütteln durch die Richter.

Für die Freunde des Pferdesports gilt, Zuschauer sind wieder erlaubt, die Anzahl der Sportler plus Zuschauer darf bis zu 500 Personen erreichen, kontrolliert wird dies durch die Ausgabe von Einlassbändchen am Eingang zum Turniergelände. Das Team Bauerhof Wolpert freut sich darauf, seine Gäste mit den gewohnt köstlichen Speisen und erfrischenden Getränken zu verwöhnen. Die beliebten Abschlusspartys an jedem Turniertagabend können aufgrund der aktuellen Situation nicht stattfinden.

Die Mitglieder der RSG Ostalb haben wie jedes Jahr die Anlage der Familie Walter in Killingen fein gemacht, um klasse Pferdesport unter besten Bedingungen zu präsentieren. Erste Turniererfahrungen können die jungen Pferde am Donnerstagvormittag in zwei Springpferdeprüfungen der Klasse A* machen, Höhepunkt des Donnerstags ist das Springen der Klasse S* ab 18.30 Uhr. Auch am Freitagvormittag gehen die jungen Pferde zuerst an den Start, höher hinaus geht es ab 14 Uhr in einem Springen der Klasse S**. „Nur für Damen“ gilt am Samstag ab 15.45 Uhr, sie starten im Ladys Cup, einer Springprüfung der Klasse S*. Ab 20 Uhr werden die Stangen deutlich höher gebaut, 15 Teilnehmer reiten in der Barrierenspringprüfung S* um den Sieg.

Höhepunkt des Sonntags wird sicherlich der große Preis der Firma Walter Solar, einer Springprüfung der Klasse S** mit Siegerrunde. 44 Reiter werden zu dieser spannenden Prüfung erwartet.