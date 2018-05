Die Elchinger Pfarrkirche Sankt Otmar muss umfassend saniert werden. Die Kirchengemeinde rechnet mit Kosten von 1,4 Millionen Euro – und ist auf Spenden angewiesen.

Saniert werden müssen von April bis Dezember der Turm, das Dach und das Innere der Pfarrkirche. In dieser Zeit bleibt die Kirche für die 1,4 Millionen Euro teure Baumaßnahme geschlossen. Die Gottesdienste werden größtenteils ins Bürgerhaus Elchingen verlegt.

Auslöser sind schäden am Kirchturm, an dem sich seit vielen Jahren Algen zu schaffen machen. Untersuchungen der Materialprüfanstalt der Universität Stuttgart ergaben, dass eine unglückliche Folge von Putzschichten schuld daran ist. Diese wirken wie ein Schwamm, der Feuchtigkeit speichert. Um das Problem in den Griff zu bekommen, muss der Putz am Kirchturm erneuert werden. Gleichzeitig stellte sich heraus, dass es am Kirchendach erhebliche Schäden in der Tragwerkskonstruktion gibt: Wie bei vielen anderen historischen Gebäuden zeigen sich Fäulnisschäden an den Fußpunkten der Trägerbalken. Allein die Sanierung des Turms und des Dachs machen 1,2 Millionen Euro den mit Abstand größten Anteil an der Gesamtsanierung aus.

Da für die Sanierung des Kirchendaches ein Gerüst im Innenraum der Kirche aufgebaut werden muss, soll auch der Innenraum überarbeitet und gereinigt werden. Die Elektrik wird erneuert, auch bei der Lautsprecheranlage, der Beleuchtung und Heizung besteht Handlungsbedarf.

Die Finanzierung der Kirchensanierung stellt die Kirchengemeinde Sankt Otmar Elchingen vor eine große Herausforderung. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart bezuschusst die Maßnahme mit 992 000 Euro, weitere Geld kommt von der Stadt Neresheim und vom Landesdenkmalamt. Trotzdem ist die Kirchengemeinde auf viele Spenden und Eigenleistungen angewiesen. Allein für die Turm- und Dachsanierung braucht es Spenden in Höhe von 60 000 Euro.

Um den Bau zu unterstützen, plant die Kirchengemeinde Aktionen: unter anderem ein Musical-Dinner mit der „Bühne 33“ am Samstag, 3. März, um 18.30 Uhr im Pfarrgemeindeheim Elchingen. Karten gibt es für 48 Euro bei der Bäckerei Grandy in Elchingen.

Wer für die Kirchensanierung spenden möchte, kann sich an die Kirchengemeinde wenden.