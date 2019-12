Pfarrerin Theresa Haenle in Aalen beauftragt

Theresa Haenle ist am vergangenen Sonntag in einem feierlichen Gottesdienst in der evangelischen Stadtkirche von Dekan Ralf Drescher als Pfarrerin zur Dienstaushilfe beauftragt worden. Als erste Amtshandlung hielt sie die Predigt und feierte mit der Gemeinde das Abendmahl. Zuvor war die dreifache Mutter als Pfarrerin in Ellwangen tätig. Theresa Haenle arbeitete vor ihrer Zeit in Ellwangen für zwei Jahre beim Lutherischen Weltbund in Genf. Davor war sie Vikarin in Aichwald bei Esslingen. Haenle und ihr Ehemann haben zwei vierjährige Mädchen und einen zweijährigen Sohn. „Pfarrerin Theresa Haenle ist uns im Kirchenbezirk nicht unbekannt. Ich freue mich sehr, dass sie nach zweijähriger Elternzeit nun ihren Dienst in unserer Kirchengemeinde wieder aufgenommen hat“, so der Dekan. „Pfarrerin Haenle hat schon beim Reformationsjubiläum als Leiterin der Steuerungsgruppe gezeigt, dass sie Akzente setzen kann.“ Ihr derzeitiger Dienstauftrag umfasst 25 Prozent.