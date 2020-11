Pfarrer Richter macht beim Reformationstag in der Stadtkirche Mut

Mit einer lutherischen Messe mit Pfarrer Bernhard Richter haben die evangelischen Christen am Samstag das Reformationsfest in der gut besuchten Stadtkirche gefeiert. Dazu gab es festliche Marktmusik von Solisten und Sängern der Aalener Kantorei, die unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Thomas Haller die Bachkantate „Gott, der Herr ist Sonn und Schild“ aufführten. Pfarrer Richter stellte seine Predigt unter das Wort aus Matthäus 10, das geprägt war von der Zusage Jesu „Fürchtet euch nicht“. „Dieses Wort gibt es 365 Mal in der Bibel, also für jeden Tag des Jahres einmal, und vielleicht in dieser Pandemie ein ganz besonders wichtiges Wort“, sagte Richter. Er erinnerte an den Mut Luthers, der furchtlos vor den Wormser Reichstag getreten ist, und rief dazu auf, auch mutig für seinen Glauben einzustehen. Wenn er die mutigen Frauen in Belarus sehe, dann sei er fast beschämt, wenn Menschen hierzulande auf die Straße gehen, weil sie Mund- und Nasenschutz als Freiheitsbeschränkung sehen. Am Ende des Gottesdienstes äußerte sich Pfarrer Bernhard Richter dankbar darüber, dass es auch mit allen Einschränkungen immer noch möglich sei, jeden Sonntag Gottesdienst zu feiern.