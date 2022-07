Pfarrer Pius Nnunda aus Uganda kehrt nach Ebnat und Waldhausen zurück

Nyenga in Uganda und die beiden Aalener Ortsteile Ebnat und Waldhausen haben einen tollen Anlass miteinander zu feiern. Mit Pfarrer Pius Nnunda kehrt ein alter Freund nach der Corona-Zeit zurück, um in Ebnat und Waldhausen die Urlaubsvertretung der örtlichen Pfarrer zu übernehmen.

Gleich bei seinem ersten Gottesdienst am Samstag, 30. Juli, um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche in Ebnat wird sein silbernes Priesterjubiliäum gefeiert. Im Gottesdienst singt der Chor in Takt aus Waldhausen unter der Leitung von Stefan Hahn-Dambacher.

Gegen 19.30 Uhr sind alle ins Gemeindezentrum direkt bei der Kirche in Ebnat zu einem Fest der Begegnung eingeladen, um Pfarrer Pius Nnunda persönlich zu begrüßen und ihm zu gratulieren. Für Getränke und Häppchen ist gesorgt, bei einem kühlen Getränk lässt sich der Abend wunderbar genießen.

Seit 2008 besteht der persönliche Kontakt zu Pfarrer Pius Nnunda. Viele Ebnater und Waldhäuser engagieren sich und unterstützen seine Projekte. Das letzte gemeinsame Projekt wurde trotz Corona verwirklicht. Es war ein Schulneubau in der Gemeinde Nyenga. Eine Grundschule mit drei Klassenzimmern und Büroräumen. Nun geht es aktuell darum, für die Schule die Austattung zu finanzieren, denn die Schüler haben weder Bänke noch Tische.