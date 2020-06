Pfarrer Harald Golla wechselt von Wasseralfingen in den Virngrund

Pfarrer Harald Golla wird neuer leitender Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Virngrund (Dekanat Ostalb). Dort ist er fortan für die Kirchengemeinden Sankt Vitus in Jagstzell, Sankt Jakobus in Hohenberg und Zur Schmerzhaften Mutter in Rosenberg zuständig.

In dieser Seelsorgeeinheit war einst der Künstlerpfarrer Sieger Köder (1925 bis 2015) 20 Jahre lang tätig. Der genaue Zeitpunkt des Wechsels wird im Hinblick auf die Erfordernisse in den Seelsorgeeinheiten im Zuge der Corona-Krise noch festgelegt.

Harald Golla wurde in Gliwice (Gleiwitz) geboren, wo er auch die Volksschule besuchte. Nach der Übersiedlung der Familie setzte er seinen Schulbesuch in Böblingen fort. Nach dem Abitur 1985 absolvierte er das Theologische Vorseminar Ambrosianum in Ehingen und von 1986 bis 1991 ein Theologiestudium in Tübingen und Münster.

Am 14. März 1992 wurde Harald Golla in der Domkirche Sankt Eberhard in Stuttgart zum Diakon geweiht. Die Priesterweihe empfing er am 19. Juni 1993 in der Abteikirche Neresheim. Es folgten Vikarsstellen in Sankt Georg in Ochsenhausen und Sankt Josef in Mittelbuch sowie in den Pfarreien Sankt Petrus und Paulus in Spaichingen, Mariä Himmelfahrt in Balgheim und Sankt Petrus und Paulus in Dürbheim.

Von 1999 bis 2005 arbeitete Golla als Jugendpfarrer im Jugendreferat Aalen, zuständig für die damaligen Dekanate Aalen, Ellwangen und Neresheim, die nach der Dekanatsreform im Dekanat Ostalb aufgegangen sind. Seit September 2005 ist er Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Wasseralfingen-Hofen (Dekanat Ostalb) mit den Pfarreien Sankt Stephanus in Wasseralfingen und Sankt Georg in Hofen.