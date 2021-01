Pfarrer Harald Golla: „Ich bin kein Held!“

In der letzten Ausgabe des Jahres 2020 am 31. Dezember hat sich unser Redakteur Eckard Scheiderer im Rahmen unserer Serie „Corona-Helden“ mit der veränderten Arbeit des Pfarrers Harald Golla beschäftigt. Nach dem Erscheinen des Textes hat Golla seine Gedanken zum Thema Helden in Corona-Zeiten gemacht. Gedanken, die durchaus zum Nachdenken anregen.

„Ich bin nicht besonders schreckhaft und eigentlich braucht es ziemlich viel, damit ich aus der Fassung gerate. Am Silvestermorgen war es so weit als ich die „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung““ aufgeschlagen habe.

Das lag nicht an dem Artikel, der ein Gespräch mit mir wiedergegeben hat. Der ist Eckard Scheiderer, dem Redakteur, sehr gut gelungen. Das lag an der Überschrift der Artikelreihe, die sich mit den Erfahrungen von Menschen in verschiedenen Arbeits- und Lebensbereichen während der „Corona-Pandemie“ befasst. „Corona-Helden. Menschen, die in Zeiten der Corona-Pandemie an vorderster Front stehen und die unseren Dank und Respekt verdient haben.“

Ich bin kein Held! Und ich habe mich auch noch nie als ein Held gesehen und schon gar nicht in den vergangenen Monaten!

Da denke ich viel mehr an Frauen und Männer in Krankenhäusern und Altenheimen, Sozialstationen und Laboren, Ämtern und Behörden, Polizeistationen und Supermärkten, KiTas und Schulen, Mütter und Väter, die neben ihrer Arbeit für ihre Kinder da sind und für die eigenen Eltern sorgen, die auf Hilfe angewiesen sind.

Diesen und vielen anderen Menschen gegenüber empfinde ich mich als katholischer Pfarrer als ausgesprochen privilegiert und ganz bestimmt nicht als Held. Und hätte ich um diese Überschrift gewusst, hätte ich dem Artikel sicher nicht zugestimmt…

Vielleicht liegt es zum Teil auch daran, dass ich ein leicht „gestörtes“ Verhältnis zum Thema: „Held/Heldin“, habe. Superman und Spiderman und all die anderen Heldenfiguren in ihren viel zu engen Strumpfhosen finde ich lächerlich. Was macht einen Helden, eine Heldin aus?

Je nach Zusammenhang findet man im Duden verschiedene Bedeutungen. Im Großen und Ganzen ist es ein Mensch, der sich durch große und kühne Taten (besonders in Kampf und Krieg) auszeichnet. Jemand, der sich mit Unerschrockenheit und Mut einer schweren Aufgabe stellt, eine ungewöhnliche Tat vollbringt, die ihr Bewunderung einträgt. In dieser „Arbeitsfeldumschreibung“ finde ich mich ganz und gar nicht wieder…

Mehr noch: Viele Frauen und Männer, die (gerade auch in den letzten Monaten) „Heldenhaftes“ geleistet haben, empfinden das, was sie tun als selbstverständlich.

Weil es ihr Beruf, ihre Aufgabe ist., weil es eben getan werden muss. Sie rechnen nicht mit Lob oder „Bewunderung“. Sie rechnen nicht auf, ob es ihnen etwas bringt.

Wobei es eine Schande für unsere immer noch sehr reiche Gesellschaft ist, dass diese Menschen anderen Berufen unterbezahlt sind!

Sie machen einfach ihre Arbeit – mit viel Herz und Engagement. Sie tun sie, weil sie Menschen helfen wollen.

An Weihnachten haben wir als Christen erst vor wenigen Tagen die Menschwerdung Gottes gefeiert. Einfach und kurz gesagt: Gott wird Mensch, damit wir unser Menschsein akzeptieren und menschlicher miteinander umgehen.

Darum meine Meinung: Wir brauchen keine Helden oder Heldinnen, sondern Menschen, die das Notwendige tun, die füreinander da sind, aufeinander Rücksicht nehmen, einander helfen, um ihre Grenzen wissen, nicht perfekt oder fehlerlos sind, sondern eben echte Menschen.

Pfarrer Harald Golla