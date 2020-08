Pfarrer Gebhard Lutz ist seit 70 Jahren Priester

Auf 70 Jahre Tätigkeit als Priester kann in diesen Tagen Pfarrer Gebhard Lutz zurückblicken. Lutz wohnt in Hofen, ist aber seit Mai nach einem Schlaganfall an den Rollstuhl gebunden. Er befindet sich derzeit in Kurzzeitpflege im Seniorenheim Marienhöhe in Wasseralfingen. Der Festgottesdienst ist für den 13. September in der Sankt-Georgskirche Hofen um 9.45 Uhr vorgesehen, allerdings wegen der Corona-Pandemie und dem gesundheitlichen Zustand von Pfarrer Lutz ohne Gemeindefest.

Geboren und aufgewachsen ist Gebhard Lutz in Niederalfingen. Nach Gymnasium-Nachholung in Sankt Gertrudis und dann Gymnasium Ellwangen machte er sein Abitur in Ehingen/Donau, wo er im Konvikt war. Nach frühzeitiger Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft, studierte er von 1945 bis 1949 katholische Theologie in Tübingen. Er hatte am 27. August 1950 Priesterweihe im Dom in Rottenburg durch Weihbischof Franz Josef Fischer und feierte anschließend seine Primiz in Hüttlingen.

Lutz war Vikar in Biberach (Sankt Martin) und Stuttgart-Zuffenhausen (Sankt Antonius). Schon 1953 wurde er beauftragt, die neu zu gründende katholische Kirchengemeinde Neckartenzlingen, nahe bei Nürtingen, zu leiten. Als Kurat, Pfarrverweser und Pfarrer tat er dies 25 Jahre lang bis 1978. In seiner Zeit wurden dort vier Kirchen gebaut, in Neckartenzlingen, Neckartailfingen, Bempflingen und Mittelstadt.

Von 1978 bis 2002 war er Pfarrer der Pfarrei Sankt Josef in Urach, das während seiner Amtszeit in Bad Urach umbenannt wurde. In der Kunstausstattung der beiden Kirchen in Bad Urach und Dettingen/Erms konnte er dort viel tun. Als letzte „Nachlieferung“ zu seiner Dienstzeit kam ein Gemälde seines Freundes Sieger Köder im Jahr 2005 in die Sankt-Josefskirche: „Völker wallen zum himmlischen Jerusalem“.

Nachwirkend in der Bad Uracher Kirchengemeinde sind besonders die großen Missionspartnerschaften, die in der Zeit von Gebhard Lutz gegründet wurden, nämlich auf der Insel Timor und in Ashera (Eritrea), zu der er heute noch regen Kontakt pflegt und auch schon mehrmals besucht hat.

Seinen Wohnsitz hat er seit seiner Pensionierung im August 2002 im Pfarrhaus Hofen. Als rüstiger Pensionär wirkte Pfarrer Lutz bis vor Kurzem in der Seelsorge noch tatkräftig mit – in der ganzen Umgebung, aber ganz besonders in den beiden Kirchengemeinden Hofen und Wasseralfingen. Dabei ist der Kontakt mit den Menschen für ihn sehr wichtig. In dieser Zeit des „Unruhestands“ in Hofen hat er vieles geleistet. Neben den vielen gottesdienstlichen Feiern hielt er viele Vorträge, Bibelabende und Gesprächsabende über den Glauben, suchte das Gespräch mit den Gemeindemitgliedern. Sein Herzblut gehört aber den Armen und den am Rand Stehenden in der Gesellschaft.

Pfarrer Lutz erholt sich noch derzeit von den Folgen seines Schlaganfalls in der „Kurzzeitpflege“ in der Marienhöhe Wasseralfingen.