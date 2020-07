Pfarrer Frings zum Zölibat: „Das ist für mich als Sechzigjähriger gelaufen“

„Wir brauchen eine offene, ehrliche Kirche, Schluss mit pastoralen Modellen, die keine Änderung bringen“, appellierte der 60-jährige Pfarrer Thomas Frings an seine Zuhörer. Rund 100 – die Höchstgrenze bei Corona – waren jüngst in die Marienkirche gekommen. Es gab großen zustimmenden Beifall und viele interessierte Fragen.

Frings hatte 2016 aus Protest seine kirchlichen Ämter niedergelegt und seine Gemeinde in der Diözese Münster in Westfalen verlassen. Sein Bischof fragte ihn: „Ist es wegen einem Mann oder wegen einer Frau?“ Nein, er wolle nicht heiraten, sagte er. „Ich will nicht mehr einer Kirche dienen, die immer nur so weiter macht wie bisher“, erklärte er. Als Priester suche er die Begegnung mit Menschen, die er auf neuen Wegen in völliger Freiheit und absoluter Ehrlichkeit zum Glauben führen wolle.

Damit habe er seine Kirche in Frage gestellt. Die Überraschung bei den Klerikern sei groß und der Wirbel in den Medien gewaltig gewesen. Ohne Gehalt sei er zunächst in ein Kloster nach Holland gegangen. Weil es Winter war machte er als „Neuzugang“ dort den Heizer. Inzwischen hörte er, dass ihn die Benediktinerinnen in Köln aufnehmen wollten. Nicht als Hausgeistlichen, sondern als priesterlichen Freund, der wie sie neue Wege im Glauben gehen wolle.

Damit seine pastoralen Dienste nicht brach liegen, habe ihm die Erzdiözese Köln die Herz-Jesu-Kirche anvertraut. Sie liegt in der Innenstadt mitten in der Party-Meile und hat eine Kirchgänger-Quote von unter 0,1 Prozent. „Aus dieser totesten Kirche Kölns will ich eine Stätte der Begegnung machen und die Menschen den Herzschlag des Glaubens neu spüren lassen“, berichtet er. Er sucht sich dabei neue Partner wie beispielsweise einen Experten, der christliche Tattoos zu machen versteht.

In der Zeit, die ihm dabei bleibt, fährt er mit seinem Camper in ganz Deutschland herum und propagiert seine neuen Wege des Glaubens. Dabei konnte ihn die Katholische Erwachsenenbildung Ostalbkreis (keb) für Aalen gewinnen, sagte Birgit Elsasser in ihrer Begrüßung. Winfred Nann moderierte die Diskussion mit den vielen regen Fragen und Anregungen.

„Verheiratete Frauen kann ich mir gut vorstellen“, bekannte Frings. Zum Zölibat meinte er: „Das ist für mich als Sechzigjähriger gelaufen“. Der Glaube müsse wieder mehr gelebt werden. „Der Bäcker, der sein eigenes Brot nicht ißt, wird es nicht los“. Die Botschaft müsse nähren, die Gläubigen brauchen etwas zu beißen. Wenn 50 Prozent der Priester selbst nicht beichten, dürfe es sie nicht wundern, wenn die Beicht-stühle leer bleiben.

„Ich ermächtige mich dazu, frei zu denken und eigene Wege zu gehen“, bekannte er. Das mache ihm nicht nur Freude, sondern lasse ihn auch Erfolge erleben. Dabei lerne er auch von Ungläubigen und Menschen anderen Glaubens. Nach langem zustimmenden Beifall dankte Wilfred Nann „für dieses mutige Bekenntnis und die überzeugenden Zeichen der Ermutigung“.