Pfahlheimer Siegtreffer fällt kurz vor dem Ende

Die SGM Tannhausen/Stödtlen ist weiterhin das Maß der Dinge in der Kreisliga A II. Die SGM setzte sich klar mit 4:1 bei den Sportfreunden Rosenberg durch und feierte den neunten Sieg im zehnten Saisonspiel. Eine späte Erlösung gab es in Pfahlheim. Erst in der 88. Spielminute fiel der Siegtreffer für den SVP. Die Partien in der Übersicht:

Sportfreunde Rosenberg - SGM Tannhausen/Stödtlen 1:4 (1:3). Tore: 1:0 De Gruyter (4./FE), 1:1 Ilg (8.), 1:2 Weißenburger (18.), Feil (44.), 1:4 Weißenburger (56.). Rosenberg kam gut ins Spiel und ging durch einen Foulelfmeter in Führung. Danach übernahmen die Gäste nach und nach die Partie und gewannen verdient. Res.: 2:1

TSV Hüttlingen - Union Wasseralfingen 4:1 (2:1). Tore: 0:1 Höcherl (24.), 1:1 Hahn (38.), 2:1 Maile (44.), 3:1, 4:1 Freimuth (66. und 89.). Trotz eines 0:1-Rückstands feierte der TSV Hüttlingen im Derby gegen die Union Wasseralfingen einen klaren 4:1-Erfolg.

SV Pfahlheim - FSV Zöbingen 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Seckler (88.). Als sich die Zuschauer schon langsam auf ein 0:0 einstellten, schlugen die Gastgeber zu. In der 88.Minute traf Felix Seckler zum viel umjubelteten 1:0. Res.: 3:1

SV Elchingen - SGM Eigenzell-Ellenberg 2:0. Tore: 1:0, 2:0 Rauwolf (30. und 78.). In einer zerfahrenen Partie behielt die Heimmannschaft stets die Oberhand und konnte einen verdienten Heimerfolg erzielen.

SV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim - SG Schrezheim 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Schindele (65.), 2:0 Fahrner (90.+4). Nach zuletzt zwei sieglosen Partien, konnte Kirchheim/Dirgenheim gegen Schrezheim drei Punkte einfahren.

TSV Adelmannsfelden - FC Röhlingen 1:0 (0:0). Tor: 1:0 A. Helwer (59.) Der TSV Adelmannsfelden gewann ein unterhaltsames Spiel auf Augenhöhe. Röhlingen war der erwartet starke Gegner, aber Adelmannsfelden nutzte die Chance zum Sieg und verteidigte im Anschluss stark. Res.: 3:1

TSV Westhausen - SV Kerkingen 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Straubmüller (3.), 2:0 Schneider (10.), 3:0 Lackner (51.), 3:1 Konerth (68.), 4:1 Köhler (74.). Rote Karte: SV Kerkingen (45.). Mit einem frühen Doppelschlag brachte sich die Heimmannschaft schnell auf die Siegerstraße. Spätestens nach der roten Karte der Gäste war das Spiel entschieden. Res:. 3:2

SSV Aalen - FC Ellwangen 3:1 (1:1). Tore: 0:1 Selimi (2.), 1:1 Mager (30.), 2:1 Beer (55.), 3:1 Essome (70.). Ellwangen legte los wie die Feuerwehr und ging bereits in der zweiten Minute mit 1:0 in Führung. Danach zog der SSV das Spiel immer mehr auf seine Seite, ließ kaum noch Chancen zu und siegte hochverdient.

spielfrei: TV Bopfingen