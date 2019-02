Petra Pachner führt die Gemeinderatsliste an

Mit jüngeren Kandidaten in der Kernstadt, mit Petra Pachner auf dem ersten Platz für den Aalener Gemeinderat und Oberbürgermeister Thilo Rentschler an der Spitze der Kreistagsliste geht der Aalener SPD-Stadtverband in die Kommunalwahl am 26. Mai. In Unterkochen kandidieren drei Frauen, in Hofen stehen zwei neue Namen auf der Liste, und im größten Stadtbezirk Wasseralfingen tritt Ortsvorsteherin Andrea Hatam erneut auf dem ersten Platz an. Eine echte Überraschung ist: Josef Mischko wird nicht erneut für den Kreistag kandidieren.

Ex-Landtags-Vizepräsident Alfred Geisel als Wahlleiter im „Yamas“ (Adler) in Unterkochen und der SPD-Stadtverbandsvorsitzende Albrecht Schmid riefen zu einem „geschlossenen und solidarischen Wahlkampf“ auf. Geplant sind, wie die Wahlkampfleiter berichteten, Info-Stände auf dem Marktplatz, kommunalpolitische Spaziergänge und Aktionen in den sozialen Medien.

Die zweite Stadtverbandsvorsitzende Petra Pachner ist sehr zufrieden mit den Listen: „In allen Stadtteilen konnten wir gute Kandidatinnen und Kandidaten gewinnen, die viele unterschiedliche Lebensphasen und Bevölkerungsschichten vertreten.“ Damit sei eine breite Interessenvertretung der Bürger der Stadt geschaffen. Sie stünden für die Lebensqualität der Bürger – „kurz gesagt, wir haben kompetente und innovative Menschen gefunden.“ Denn gerade in herausfordernden Zeiten sei es wichtig, verantwortungsvolle und mutige Stadträte zu haben. Die SPD will unter anderem mehr Bürgerbeteiligung, etwa bei den Themen Wohnen, Soziales und Arbeit. Außerdem soll es künftig Sprechstunden wie etwa einen Bürgerstammtisch geben. Ratssitzungen sollen, so Pachner, öffentlich und transparent für den Bürger sein und die Jugend soll mehr beteiligt werden. Beispielsweise über das Format „Schule trifft Rathaus.“

Kandidaten für den Gemeinderat

Aalen: 1. Petra Pachner, 2. Albrecht Schmid, 3. Eva-Maria Markert, 4. Timo Lorenz, 5. Sarah Sperfeldt, 6. Selcuk Özer, 7. Frauke Krauß, 8. Christian Schubert, 9. Evelyne Nicola, 10. Christian Sperle, 11. Vera Eichler, 12. Marius Poppe, 13. Verena Kurek, 14. Bernd Hirsch, 15. Patrick Sauter, 16. Simon Davis.

Dewangen: 1. Helmut Gentner, 2. Ursula Mutscheller.

Ebnat: Mario Münzberg, 2. Nicole Gräßle.

Fachsenfeld: 1. Hubert Vogel, 2. Magnus Papp.

Hofen: 1. Diana Kaupp, 2. Hans-Peter Korb.

Unterkochen: 1. Heidemarie Matzik, 2. Martina Lechner, 3. Brigitte Willier.

Unterrombach/Hofherrnweiler: 1. Hermann Schludi, 2. Ralf Strübel, 3. Walter Nollenberger, 4. Simon Janot.

Waldhausen: 1. Harald Wörner, 2. Uta Winter, 3. Martin Weber.

Wasseralfingen: 1. Andrea Hatam, 2. Karl-Heinz Vandrey, 3. Gabriele Walcher-Quast, 4. Peter Ott, 5. Adelinde Mailänder, 6. Michael Teufel, 7. Jakob Bubenheimer.

Kandidaten für den Kreistag

1. Thilo Rentschler, 2. Andrea Hatam, 3. Bernhard Richter, 4. Heidemarie Matzik, 5. Enes-Batuhan Baskal, 6. Senta D’Onofrio, 7. Tobias Wessely, 8. Sabahat Genc, 9. Hermann Schludi, 10. Frauke Krauß, 11. Albrecht Schmid, 12. Sarah Sperfeldt, 13. Timo Lorenz, 14. Brigitte Willier, 15. Helmut Gentner, 16. Elisabeth Meinert, 17. Hubert Vogel, 18. Ursula Mutscheller, 19. Patrick Sauter, 20. Christian Sperle, 21. Jakob Bubenheimer.