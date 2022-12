Petra Pachner erhält in Stuttgart das Bundesverdienstkreuz

Petra Pachner ist am Freitag im Neuen Schloss in Stuttgart von Ministerpräsident Winfried Kretschmann für besonderes ehrenamtliches Engagement mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland geehrt worden.

„Ich bin zutiefst dankbar für diese Verleihung, denn das Bundesverdienstkreuz steht für ein großartiges Team, das für Menschen einsteht, die keine Chance auf Bildung und somit keine Chance auf Zukunft haben“, sagte Petra Pachner im Anschluss an die Ordensaktion, die anlässlich des Internationalen Tags des Ehrenamtes stattfand. Kretschmann verlieh das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland dabei an insgesamt 17 Bürgerinnen und Bürger.

„Das ehrenamtliche Engagement hält uns auf besondere Weise zusammen, ist Ausdruck von Humanität und Bürgersinn und prägt auch die politische Kultur des Landes“, betonte Kretschmann bei dem Anlass. Viele Bürgerinnen und Bürger seien bereit, einen persönlichen Beitrag zur guten Entwicklung des Gemeinwesens zu leisten. Solidarität, Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft zeigten sich dabei in sehr verschiedenen Formen.

Die Ordensprätendenten stünden stellvertretend für die vielen Millionen Menschen im Land, die sich freiwillig engagieren, „und ragen doch heraus“, so der Ministerpräsident. „Denn sie sind durch ihr Wirken, ihre Tatkraft und auch ihre Persönlichkeit zu echten Vorbildern geworden, die zur Nachahmung anregen. Sie haben ihren Beitrag dazu geleistet, dass es in unserer Gesellschaft nicht nur ein Nebeneinander, sondern ein wirkliches Miteinander gibt“, unterstrich Kretschmann.

Petra Pachner engagiert sich als Gemeinderätin und hat ein besonders großes Herz für junge Menschen in Nepal, heißt es in der Laudatio des Staatsministeriums. So schuf sie ein effizientes Netzwerk mit Partnern aus Heidenheim und Nepal. Als ein Waisenhaus in Kathmandu zu schließen drohte, realisierte sie durch Spenden und persönlichen Einsatz den Bau eines neuen Dorfes, in dem nun über 100 elternlose Kinder und Sozialwaisen leben und lernen. Nach der Erdbeben-Katastrophe 2015 organisierte sie unverzüglich Hilfe, gründete dafür den Verein „Zukunft für Nepal Ostwürttemberg“ und übernahm dessen Vorsitz. Die Unterstützung von Pachner ermöglichte es rund 6000 Jungen und Mädchen, wieder die Schule besuchen zu können. Zwei Jahre später wurde ein weiteres Waisenhaus eröffnet. Derzeit wird als weiteres Projekt ein Ausbildungszentrum umgesetzt, um jungen Menschen, insbesondere auch jungen Mädchen und Frauen, eine Zukunftsperspektive zu geben. Die Laudatio schließt mit den Worten: „Petra Pachner setzt sich in ihrer Heimat sowie im Ausland für Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit ein und beweist ein großes humanitäres und völkerverbindendes Engagement.“

Die Geehrte gab das Lob an ihr Team weiter, “das alles daran setzt, diesen Menschen Hilfe zur Selbsthilfe zu ermöglichen, damit diese aus eigener Kraft ihre Familie in Nepal ernähren können. Dieses Team weiß, dass es einen weiten Weg gehen muss, aber es wird sich nicht davon abbringen lassen.“ Sie sei stolz, Teil dieses Teams zu sein, und sehe das Bundesverdienstkreuz als Symbol des Durchhaltens. Pachner weiter: „Es ist die Anerkennung für den unermüdlichen Einsatz, anderen Menschen eine Zukunft zu geben. Das Kreuz sagt: Macht weiter, ihr seid auf dem richtigen Weg.“