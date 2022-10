Petra Pachner bleibt Vorsitzende

Einstimmig ist bei der Mitgliederversammlung des Vereins „Zukunft für Nepal Ostwürttemberg“ Petra Pachner zum vierten Mal zur Vorsitzenden gewählt worden.

Das gesamte Team des bisherigen Vorstands mit Sandra Röddiger als zweite Vorsitzende, Elke Pietzsch als Kassiererin, Bärbel Beisswanger als Schriftführerin sowie Pawan Dhakal und Herwig Jantschik im erweiterten Vorstand wurde bei den Wahlen für die nächsten zwei Jahre einstimmig bestätigt. Emil von Elling wurde zum neuen Kassenprüfer bestellt. Die Wahlleitung hatte Frank Lattermann.

„Seit vielen Jahren realisieren wir als bewährtes Vorstandsteam erfolgreich große Hilfsprojekte für die notleidenden Menschen in Nepal. Ich freue mich sehr, dass sich alle Mitglieder unseres leistungsstarken Vorstands wieder zur Wahl gestellt haben“, so Petra Pachner.

Die vergangenen zwei Jahre seien für die Umsetzung der Projekte aufgrund der Coronapandemie besonders schwierig gewesen, so Pachner weiter.

In ihrem Rechenschaftsbericht berichtete Pachner, dass der Bau einer Ausbildungslehrwerkstatt in Dunibesi für Metallberufe sowie einer Lehrwerkstatt für holzverarbeitende Berufe fertiggestellt wurde. In beiden Lehrwerkstätten seien aktuell vier erfolgreiche Lehrgänge für Schweißer und Elektriker durchgeführt worden. Ebenso wurde die allgemeinbildende und berufliche Schule für 180 Schüler und 40 Berufsschüler dieses Jahr eingeweiht.

Geplant sei eine weitere Werkstatt für den Bau von erdbebensicheren Häusern. In einem Monat werde eine Gruppe von Fachkräften und Studierenden aus Deutschland zusammen mit der Vorsitzenden und Vorstandsmitgliedern nach Nepal reisen, um dies zu realisieren.

Im Waisenhaus für traumatisierte Kinder und Jugendliche werden derzeit überwiegend Mädchen versorgt. Insgesamt seien es 19 Kinder und Jugendliche.

Auch für die Zukunft hat sich der Verein viel vorgenommen. Hierzu seien bereits viele Aktionen und Veranstaltungen für das kommende Jahr auch in Aalen geplant. Ziel sei es, die Menschen über die Arbeit des Vereins zu informieren und sie dafür zu begeistern.