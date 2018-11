Petra Pachner: „Bildung ist mein Hobby“

Sie geht gerne Wege, die noch nicht bereitet sind, sagt Petra Pachner von sich selbst. Denn „das Leben ist ein Lernprozess, Bildung ist sozusagen mein Hobby“, so die SPD-Gemeinderätin.

Nicht von vornherein bereitet war auch ihr Weg in die Politik. Zehn Jahre hat sie als examinierte Krankenschwester unter anderem in der Unfallchirurgie gearbeitet. Während dieser Zeit trifft sie Ulla Haußmann, spätere SPD-Landtagsabgeordnete und Ostalb-Kreisrätin, die damals ebenfalls in der Pflege tätig war. Die beiden Frauen unterhalten sich viel über politische Themen, fragen sich „Wer entscheidet eigentlich über uns, kümmert sich um unsere Belange?“ Ulla Haußmann ist es schließlich, die Petra Pachner in die nötigen Netzwerke bringt. „Ulla war eine großartige Politikerin mit unglaublichem Engagement, Ausdauer und Klugheit. Ich konnte viel von ihr lernen und ich habe durch sie Politik lebendig erlebt“, sagt sie heute.

Politik sei konkret, lehrreich und dynamisch, alles was sie gerne möge, so Petra Pachner. Für welche Partei ihr Herz schlägt, war schnell klar. „Die Geschichte der SPD hat mich schon immer fasziniert, sie setzt sich seit 150 Jahren für soziale Gerechtigkeit ein“, so Pachner. 2008 tritt sie schließlich in die Partei ein, vorher stand sie schon parteilos auf der Liste.

In Kathmandu für Demokratie demonstriert

Wenn es nach ihr geht, sollte sich jeder politisch engagieren, am öffentlichen Leben teilhaben. „Wir haben das Glück, in einem demokratischen, freien Land zu leben“, sagt Petra Pachner, die sich seit vielen Jahren in der Nepal-Hilfe engagiert. Dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist, ist ihr auch in diesem Land besonders bewusst geworden. Nach dem Bürgerkrieg dort kämpfte man um Demokratie, sie selbst ist bei Demonstrationen in Kathmandu mitgelaufen. Als die Situation droht, kritisch zu werden, steigt sie aus. Aus Verantwortungsbewusstsein für ihre beiden Kinder und ihre Familie. Ihre Kinder, mittlerweile erwachsen, sind beide adoptiert und stammen aus Nepal und Thailand.

Durch ihr Engagement in Nepal und das Gespräch mit Menschen aus anderen Ländern lernt sie auch viel für ihre politische Arbeit, „eine Win-Win-Situation“, sagt sie.

Pachner: Barrieren auch in den Köpfen der Menschen

Das ist es auch, was ihr an der Kommunalpolitik gefällt. „Das ist ganz nah am Menschen. Hier werden Entscheidungen getroffen, die das Leben der Bürger ganz konkret beeinflussen. Deshalb engagiert sie sich auch besonders für Themen, zu denen sie einen besonderen Bezug hat: zum Beispiel die bessere Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Pflege oder Barrierefreiheit „auch in den Köpfen der Menschen“, wie sie sagt.

Wichtig sind ihr auch Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit. Denn auch in ihrem eigenen Leben hat das Thema Bildung immer eine Rolle gespielt. „Ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, mich weiterzubilden“, erklärt die Gemeinderätin. Nach ihrer Tätigkeit in der Pflege studiert sie, bildet sich unter anderem zur Diplom-Sozialpädagogin und Sozialwirtin weiter. Sie geht in die Altenhilfefachberatung und baut beim Landratsamt Pflegestützpunkte mit auf. Heute ist sie Behindertenbeauftragte, was ihr immer wieder neue Blickwinkel aufs Leben gibt, denn „jeder Mensch mit einer Behinderung ist Experte für seine individuelle Situation“, so Petra Pachner. Diese Arbeit mit Menschen in verschiedenen Lebensbezügen bereichert auch ihre politische Tätigkeit. Eine „Politik mit Demut“ mache sie, denn „dabei geht es nicht um mich, sondern darum, was die Menschen, die ich vertrete, denken und wollen“, erklärt die Gemeinderätin. Wege erarbeite man sich am besten zusammen.

Kraft bei ihrer Arbeit geben ihr Frauen wie Marie Juchacz, die Gründerin der Arbeiterwohlfahrt (AWO). So sagt Petra Pachner:„Sie hat als erste Frau eine Rede vor der Weimarer Nationalversammlung gehalten. Von solchen Menschen kann man viel lernen“. Bildung ist eben ihr Hobby.