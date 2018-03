Peter Traub ist als Bürgermeister von Oberkochen verpflichtet worden

Peter Traub ist bei einer feierlichen Sitzung des Gemeinderats am Freitagabend für weitere acht Jahre als Bürgermeister von Oberkochen verpflichtet worden. Dass aus diesem Anlass rund 120 Gäste in den Bürgersaal des Rathauses gekommen waren, zeigte die Wertschätzung, die Traub in Oberkochen genießt.

„Wir sind Ihnen zu großem Dank verpflichtet“, sagte der stellvertretende Bürgermeister Reinhold Vogel und verwies auf die vielfältigen Verdienste von Traub für die Stadt Oberkochen. Er habe immer Kommunalpolitik zum Wohle der Bürger betrieben. „Gehen wir die nächsten 25 Jahre gemeinsam an“, spielte Vogel auf Traubs bisherige Amtszeit an.

Der dienstälteste Oberkochener Gemeinderat, Richard Burger, verpflichtete Traub. Zuvor blickte er auf Traubs Schaffen in den vergangenen 24 Jahren zurück. Zu den Projekten in dieser Zeit zählen die Sanierung der Innenstadt, der Bau des Eugen-Bolz-Platzes, der Ausbau des Schulwesens, das interkommunale Gewerbegebiet, die Kindergärten sowie die Ansiedlung und der Erhalt von Betrieben. Alles in allem habe sich Oberkochen hervorragend entwickelt. Auch in Zukunft gelte es für den Bürgermeister, „dicke Bretter zu bohren und Nerven wie breite Nudeln zu haben“.

Kubanische Zigarren und ein Rebstock

Dann sprach Burger die Verpflichtungsformel, Traub gelobte, der Verfassung treu und dem Gemeinwohl verpflichtet zu sein, und die Gäste klatschten stehend Beifall. Burger überreichte Traub als Geschenke des Gemeinderates kubanische Zigarren sowie ein Weinbaubuch, einen Rebstock und eine Flasche Wein – in Anspielung auf eine mögliche spätere Tätigkeit als Winzer.

Landrat Klaus Pavel gratulierte im Namen des Ostalbkreises. Bürgermeister in Oberkochen zu sein, sei eine der schönsten Aufgaben der Welt, aber auch eine Herausforderung. Pavel erinnerte daran, dass die Stadt beim Amtseintritt von Traub vor 24 Jahren schwere Zeiten mit hoher Arbeitslosigkeit erlebt habe. Dies habe sich dank der guten Konjunktur und des demografischen Wandels geändert. Pavel attestierte Traub, stets über den Tellerrand hinauszublicken und ein verlässlicher Partner zu sein, von dem viele positive Impulse ausgingen.

Der CDU-Landtagsabgeordneter Winfried Mack fand, ein Bürgermeister und der Gemeinderat dürften auch Geschäfte mit Südkorea machen. „Herr Traub, Sie haben stets ein offenes Ohr und sind um das Wohl der Mitarbeiter bemüht“, sagte der Vorsitzende des Personalrates, Gebhard Schmid.

„Attempto, ich wag’s“, versprach Peter Traub. Kein anderer Beruf wie der des Bürgermeisters stehe so sehr im Fokus der Öffentlichkeit. Traub nannte es paradox, dass er sich für die Schaffung von Arbeitsplätzen habe kritisierten lassen müssen. Er fühle sich dem Bürger und dem Gemeinwohl verpflichtet.

Traub hob hervor, dass eine gute Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat ein Wert an sich sei. Er dankte besonders seiner Frau Claudia und seiner Familie für die Unterstützung in all den Jahren: „Ihr seid oft der Blitzableiter gewesen, ich gelobe Besserung.“

Die Feier wurde vom Kammermusikensemble der Sinfonietta Oberkochen-Königsbronn unter der Leitung von Andreas Hug musikalisch umrahmt.