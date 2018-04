Peter Stock beschert Adelmannsfelden den Sieg

In der Fußball-Kreisliga A hat der TSV Hüttlingen weiter Boden gut gemacht. Beim Tabellendritten holte sich der TSV am Mittwochabend drei wichtige Zähler und steht nun auf Rang sieben. Ellenberg dagegen muss gegen den VfB aus Tannhausen alle Punkte abgeben und steckt weiter im Keller fest.

Kreisliga A II: Schwabsberg-Buch – Dorfmerkingen II 1:5 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Winkler (20., 36.), 0:3 Wieser (54.), 1:3 Feifel (62.), 1:4 Rösch (86.), 1:5 Amon (90.). Bis die DJK zum ersten Mal traf, hatte die Reserve der Sportfreunde schon drei Tore erzielt. Am Ende ein deutlicher und verdienter Sieg für Dorfmerkingen II.

Wört – Rosenberg 3:0 (1:0). Tore: 1:0 (21.) M. Gloning, 2:0 (76.) T. Schwarzbäck, 3:0 (84.) P. Heide. In den ersten Minuten waren die Gäste sehr engagiert und sorgten für ein weitgehend ausgeglichenes Spiel. Doch die Heimelf nutzte die erste gute Möglichkeit zur Führung. Es entwickelte sich auch weiter ein Spiel auf Augenhöhe. Nach dem Seitenwechsel dominierten aber immer mehr die Gastgeber und mit einem Doppelpack gegen Spielende war das Spiel entschieden. Reserven.: 4:1.

Pfahlheim – Bopfingen 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Coletti (38.), 1:1 Ph. Wettemann (90. +2). Das Spiel war in der ersten Halbzeit ausgeglichen. Bopfingen hatte etwas mehr Spielanteile. Nach einer halben Stunde rettete für die Gäste die Latte. Kurz vor der Halbzeit nutzte der TVB die erste richtige Chance eiskalt zur Führung. In der zweiten Halbzeit versuchte die Heimelf mehr und wurde mutiger. Quasi mit dem Schlusspfiff erzielte Pfahlheim den verdienten Ausgleich.

Kerkingen - Hüttlingen 1:2(1:1). Tore: 0:1 Miller (20.), 1:1 Geiß (27.), 1:2 Winter (62.). Beide Mannschaften agierten in der ersten Halbzeit nur mit langen Bällen so das nicht wirklich ein Spielfluss zustande kam. Hüttlingen kam in der zweiten durch einen Eckball in Führung, verlegte dann in Spiel zunehmend auf Konter. Die Hausherren warfen alles nach vorne aber der Ausgleich wollte nicht mehr fallen.

Ellenberg – Tannhausen 1:3 (0:0). Tore: 0:1 ET (55.), 1:1 Rettenmeier M. (55.), 1:2, 1:3 Lingel M. (85., 90.) ,

In einer Begegnung auf Augenhöhe setzte sich letztlich die effektivere Mannschaft durch. Die Hausherren gingen mit Ihren Möglichkeiten zu leichtfertig um, die Gäste nutzten die Fehler der Heimelf gnadenlos aus und verließen den Platz als Siegen. Reserven: 2:1.

Nordhausen-Zipplingen – Adelmannsfelden 2:3 (1:1). Tore: 0:1, 1:2 Bernlöhr M. ( 1., 47.), 1:1 Holzinger J. (26.), 2:2 Seidenfuss (FE., 67.) 2:3 Stock T. (73.). Die Gäste aus Adelmannsfelden gingen mit dem ersten Angriff in Führung. Danach wurde die DJK zunehmend besser und verdiente sich den Ausgleich. Nach der Pause das gleiche Bild: Adelmannsfelden traf mit der ersten Chance und die DJK konnte per Elfmeter ausgleichen. Die erneute Führung der Gäste brachte dann aber die Entscheidung. Reserven: 2:3.

Kreisliga B III: Neuler II - Lauchheim II 2:1 (0:0). Tore: 0:1 Zawinul (53.), 1:1 Fuchs (FE., 84.), 2:1 Hadlik (87.).

Es war ein Spiel ohne viele Strafraumszenen. Nach einem Abwehrfehler gelang Lauchheim aber das 1:0. Neuler warf daraufhin alles nach vorne und kam durch einen Strafstoß von Manuel Fuchs zum Ausgleich. Durch eine schöne Kombination gelang dem TVN dann drei Minuten vor dem Ende noch der etwas glückliche Siegtreffer.

SSV Aalen - DJK SV Aalen 3:1 (2:1). Tore: 0:1 I. Yilmaz (25.), 1:1 M. Abraha (35.), 2:1 Deininger (40.), 3:1 Volk (80.). Beim Aalener Derby wogte das Spiel hin und her. Die DJK hatte in den ersten 30 Minuten die besseren Chancen aber der starke Torhüter Martin Krusche vom SSV verhinderte einen höheren Rückstand. Nach 30 Minuten nahm der SSV das Heft in die Hand und war spielbestimmend, was sich auch in drei Toren widerspiegelt. Ein insgesamt verdienter Sieg des SSV im Stadtderby.