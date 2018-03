Die Mitglieder des Luftsportrings Aalen haben bei ihrer Hauptversammlung Helmut Albrecht als LSR-Vorsitzenden im Amt bestätigt. Eine Änderung gab es auf der Position eines seiner Stellvertreter: Peter Schwarz folgt auf Paul Erhardt.

Erhardt stand nach vielen Jahren als Stellvertreter nicht mehr zur Verfügung. Für ihn wurde der bisherige Motorflug-Referent Peter Schwarz ins Amt gewählt. Der LSR Aalen hat zwei stellvertretende Vorsitzende, neben Schwarz ist das Heiner Steinhart, der im Amt bestätigt wurde. Vorsitzender Helmut Albrecht überreichte Erhardt für seine Verdienste um den Verein und den Luftsport die goldene Ehrennadel des Baden-Württembergischen Luftfahrtverbandes.

Zuvor erinnerte Albrecht an das vergangene Jahr, in dem sich der LSR gegen einen allgemeinen Trend widersetzt habe: Inzwischen zähle der Verein mehr als 550 Mitglieder, viele neue Mitglieder seien 2017 aufgenommen worden. Allerdings wolle sich der Verein attraktiv für jugendliche Segelfluganfänger ab 14 Jahren positionieren. Wichtig sei dabei der Zusammenhalt im LSR, es dürfe kein Spartendenken geben. Dieses offene Vereinsleben habe dazu beigetragen, den guten Ruf des Flugplatzes bundesweit zu stärken.

Dann wurden die Planungen vorgestellt: Am 1. Mai findet ein Schnupper- und Informationstag für Segelflug-Interessierte statt. Ende Mai landen historische Segelflugzeuge beim internationalen Spatzentreffen in Elchingen. Höhepunkt der Flugsaison ist am 1. und 2. September das Flugplatzfest. Nach vielen Jahren Pause gibt es 2019 wieder einen großen Segelflugwettbewerb.

Die Wahlen im Detail

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Helmut Albrecht (Vorsitzender), Heiner Steinhart und Peter Schwarz (stellvertretende Vorsitzende), Willi Weiser (Schatzmeister), Wolfgang Gmeiner (Schriftführer), Simon Merz (Motorflugreferent), Manfred Streicher (Segelflugreferent), Dieter Pönitz (Ultraleichtreferent), Thomas Manal (Jugendleiter). Der Beirat: Paul Erhardt (Leiter der Motorflugschule), Wolfgang Gmeiner (Leiter der Segelflugschule), Robert Haag (Leiter UL-Flugschule), Christian Hertel (Recht), Erwin Ziegler (Infrastruktur), Michael Kost (Öffentlichkeitsarbeit), Peter Aigen (Beirat für Camping und Umwelt), Franz Hegele (Technischer Leiter Motorflug), Hans Hörber (Technischer Leiter Segelflug), Stefan Hellwig (Technischer Leiter UL) und Konrad Maier (Liegenschaften).