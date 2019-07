Peter Goller gibt am Sonntag letztes Konzert in Aalen

Peter Goller, 1992 in Reutlingen geboren und seit 2018 Dirigent und künstlerischer Leiter des Aalener Sinfonieorchesters, wechselt im September als Dirigent an das Musiktheater in Gelsenkirchen. Dort wird er eigene Produktionen leiten, Vorstellungen dirigieren und Sänger einstudieren. Das Sommerkonzert des Aalener Sinfonieorchesters am kommenden Sonntag, 7. Juli, wird damit sein letztes Konzert in Aalen sein.

„Für uns als Aalener Sinfonieorchester ist Peter Gollers Wechsel einerseits sehr schade, weil wir damit einen jungen, talentierten und sehr sympathischen Dirigenten verlieren. Mit seiner begeisternden Art versteht er es, uns stets zu Höchstleistungen zu motivieren“, erklärt Wilke Hammerschmidt, Vorsitzender des Aalener Sinfonieorchesters. „Auf der anderen Seite freuen wir uns sehr für ihn, ist das Angebot aus Gelsenkirchen für ihn doch ein wesentlicher Karriereschritt und zugleich eine Würdigung seiner hervorragenden Arbeit in Aalen.“

„Ich gehe mit einem weinenden und einem lachenden Auge“, so Peter Goller. „Die Chance, am Musiktheater im Revier arbeiten zu dürfen, konnte ich unmöglich ablehnen. Dennoch hätte ich gerne noch weitere Konzertprojekte mit den Aalener Sinfonikern gemacht. Die Musiker sind mir bereits nach diesem einen Jahr sehr ans Herz gewachsen und auch die Begeisterungsfähigkeit des Aalener Publikums werde ich in guter Erinnerung behalten. Umso mehr freue ich mich nun auf das Sommerkonzert am Sonntag, 7. Juli, in der Aalener Stadthalle“, sagt Peter Goller abschließend.