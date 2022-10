Peter Dudler verabschiedet

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde in der Aula der Schule wurde Peter Dudler von der Schulgemeinschaft des THG in den Ruhestand verabschiedet.

In seiner Rede würdigte Schulleiter Christoph Hatscher die umsichtige Arbeit des Hausmeisters in den vergangenen 20 Jahren am THG. Hatscher betonte in seinen Dankesworten, dass Peter Dudler drei Schulleiter am THG miterleben durfte und unter allen für einen reibungslosen Ablauf des Schulalltags gesorgt habe. Auch während der Schulschließungen habe er einen maßgeblichen Beitrag dazu geleistet, dass der Schulbetrieb ohne größere Probleme wieder anlaufen konnte. Er lobte ihn außerdem als den „besten Hausmeister“, den er je erlebt habe. Als Dankeschön der Schulleitung erhielt Dudler einen Präsentkorb und eine erlesene Auswahl an Bieren sowie die herzliche Einladung, der Schule jederzeit einen Besuch abzustatten.

Neben dem Personalrat und der SMV bedankte sich auch der Elternbeirat für die geleistete Arbeit und die langjährige Unterstützung, die Peter Dudler geleistet habe.

Die verschiedenen Musikensembles der Schule, unter der Leitung von Sebastian Hahn und Hans-Ulrich Wezstein, sorgten für die musikalische Umrahmung.