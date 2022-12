Peta fordert Stadt zum Handeln auf

„Traurige Weihnachten für Tiere“, schreibt die Tierschutzorganisation Peta in einer Pressemitteilung. Sie appelliert angesichts des Gastspiels von Alessios Weihnachtscircus in Aalen an den Gemeinderat, durch Beschluss von kommunalem Zirkus-Wildtierverbot ein Tierschutzsignal an den Bund zu senden.

Ab Donnerstag, 22. Dezember, gastiert der Weihnachtscircus in Aalen. Peta übt scharfe Kritik an der tierschutzwidrigen Veranstaltung, bei der Zebras, Kamele, Pferde und weitere Tiere zu unnatürlichen „Kunststücken“ gezwungen würden. Die Tiere leiden nach Ansicht von Peta im Zirkus unter artwidrigen Haltungsbedingungen und einer meist von Gewalt und Zwang geprägten Dressur. Daher appelliert die Tierrechtsorganisation erneut an den Gemeinderat, ein Zirkus-Wildtierverbot auf kommunalen Flächen auf den Weg zu bringen und damit auch der Forderung nach der schnellen Umsetzung eines Verbots auf Bundesebene Ausdruck zu verleihen.

Aalen soll ein Signal an den Bund schicken

„Es ist alles andere als besinnlich oder feierlich, dass für das kurze, zweifelhafte Vergnügen des Zirkuspublikums weiterhin Tiere quer durchs Land gekarrt und in die Manege gezwungen werden“, so Biologin Dr. Yvonne Würz, bei Peta Fachreferentin für Tiere in der Unterhaltungsbranche. „Die Stadt Aalen darf nicht länger tatenlos zusehen und auf eine bundesweite Regelung warten, sondern sollte selbst beherzt handeln und auf kommunaler Ebene die Initiative für den Tierschutz und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger ergreifen. Auch Alessio’s Weihnachtscircus sollte sich dem Zeitgeist stellen und dem Vorbild tierfreier Zirkusse folgen, die die Zuschauerränge mühelos füllen.“

Der Circus Alessio habe bereits mehrfach für negative Schlagzeilen gesorgt: Känguru Skippy sei im Juli sowie im September 2021 ausgebrochen und sei erst nach mehreren Tagen wieder eingefangen worden. Auch im Juli 2022 hätten vier entlaufene Kängurus einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zudem erstattete PETA im November 2021 Anzeige beim Kreisveterinäramt Esslingen, da der Zirkus ein einzeln gehaltenes Zebra-Jungtier mitführte und damit gegen Tierschutz-Richtlinien verstieß. Die Behörde leitete ein Verfahren zur Vergesellschaftung des Zebras ein.

Deutschland sei, so Peta, Schlusslicht beim Schutz von Tieren im Zirkus. Deshalb fordert die Tierschutzorganisation ein grundsätzliches Verbot von Tieren im Zirkus und setzt sich gegen Speziesismus, eine Form von Diskriminierung, bei der Tiere aufgrund ihrer Artzugehörigkeit abgewertet werden, ein.