Personelle Veränderungen bei der AOK

Josef Bühler, seit 2012 Geschäftsführer der AOK-Bezirksdirektion Ostwürttemberg, wechselt zum 1.Oktober zur Hauptverwaltung der AOK Baden-Württemberg nach Stuttgart. Er übernimmt die unternehmensweite Querschnittsaufgabe des Koordinators und Leiters für Sicherung und Weiterentwicklung der landesweiten ambulanten ärztlichen und zahnärztlichen Versorgung.

„Solche Gelegenheiten kommen nicht oft. Damit kann ich zukünftig in der Schaltstelle der AOK Baden-Württemberg sowohl die landesweite Fortentwicklung der Strukturen der ambulanten Arzt-Versorgung als auch die Strategien für Planung und Umsetzung entscheidend mit vorantreiben. Davon kann auch unsere Region Ostwürttemberg profitieren. Gerade vor dem Hintergrund des Landarztmangels hat die Aufgabe einen Reiz“, sagt Bühler.

Einer neuen Aufgabe in größeren Strukturen als bisher stellt sich auch Michael Svoboda, stellvertretender Geschäftsführer der AOK-Bezirksdirektion Ostwürttemberg. Er wechselt in eine der größten Bezirksdirektionen der AOK Baden-Württemberg nach Esslingen und übernimmt ab 1. Oktober die Leitung des zentralen Geschäftsbereichs Versorgungsmanagement in der AOK-Bezirksdirektion Neckar-Fils. Für Svoboda ist der Sprung von der kleinsten zu einer doppelt so großen Bezirksdirektion innerhalb des Unternehmens eine Herausforderung.

Die Stellen der Geschäftsführung der AOK-Bezirksdirektion Ostwürttemberg sollen ab 1. November besetzt werden. Bis dahin leitetder ehemalige Geschäftsführer der AOK-Bezirksdirektion Rhein-Neckar-Odenwald, Stefan Strobel, die AOK-Geschäfte in Ostwürttemberg.