Personalmangel: Das „Bädle“ öffnet erst am 27. Juni

Die Öffnung des Freibads Unterrombach für den öffentlichen Badebetrieb ist für den 27. Juni ab 11 Uhr geplant. das teilen die Stadtwerke Aalen mit. Und begründen den späten Öffnungstermin mit Personalmangel.

Wie viele Bäderbetreiber auch kämpften die Stadtwerke Aalen trotz intensiver Rekrutierungsbemühungen mit Personalmangel im Bäderbereich, heißt es in der Mitteilung. Viele ehemalige Saisonkräfte hätten sich in den beiden Pandemiejahren umorientiert und stünden nun nicht mehr zur Verfügung. Weiterhin fielen Stammkräfte krankheitsbedingt über einen längeren Zeitraum aus.

Ein sicherer und ordnungsgemäßer Badebetrieb, so die Stadtwerke weiter, erfordere jedoch ausreichendes und qualifiziertes Personal. Daher habe das Bad in Unterrombach bisher nicht öffnen können. „Trotz dieser herausfordernden Situation halten die Stadtwerke Aalen an einer Öffnung des ,Bädle’ fest“, so die Stadtwerke.

Das Freibad Unterrombach wird demnach zunächst mit verkürzten Öffnungszeiten starten und täglich zwischen 11 und 18.30 Uhr geöffnet sein. Spätestens mit Beginn der Sommerferien würden zusätzliche Kräfte eine vollständige Öffnung des Freibads möglich machen. Zudem sei es den Stadtwerken Aalen gelungen, einen neuen Pächter für den Freibadkiosk zu gewinnen und so ein gastronomisches Angebot im Bad zu ermöglichen.

Die Stadtwerke Aalen suchen auch weiterhin Saisonkräfte für den Bäderbereich. Interessierte Personen können sich auch kurzfristig bei ihnen melden. mUnbd sie verweisen auf den Badebetrieb im Freibad Spiesel in Wasseralfingen, das bereits seit dem 20. Mai geöffnet hat.