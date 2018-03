Personalengpässe bei der Polizei

Beim Polizeipräsidium Aalen herrscht eine sehr angespannte Personalsituation. Das hat das Präsidium mitgeteilt. „Die Dienststellen müssen generell eine Fehlquote stemmen, die durch Eltern- und Erziehungszeiten, Abordnungen, Fortbildungen und Krankheitszeiten et cetera entstehen“, sagt Polizeisprecher Rudolf Biehlmaier.

Auch drücke die Pensionierungswelle massiv auf das Personal. „Die Abgänge können noch nicht ganz mit den Neueinstellungen ausgeglichen werden, weil sich die noch in Ausbildung befinden.“

2018 gehen 74 Beamte in Pension

Im Jahr 2016 sind in Aalen 46 Polizisten in Pension gegangen, vier davon bevor sie die gesetzliche Altersgrenze erreicht hatten. 2017 gingen 48 Polizisten in Rente. 2018 sind es voraussichtlich 74 Beamte und 2019 69, die in Rente gehen, das hat das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration auf nachfrage der FDP mitgeteilt. Aktuell sind in Baden-Württemberg 3080 Polizisten in Ausbildung. Dabei hatten sich 2017 etwa fünf Anwärter auf eine Stelle beworben, berichtet dazu die Polizeischule Villingen-Schwenningen.

Das Ministerium nennt Zahlen: Von den 1385 Stellen, die es 2016 planmäßig in Aalen gab, waren 1351 besetzt. Von den 1393 Stellen 2017 waren 1377 besetzt. Zwar waren mehr Beamte beschäftigt, allerdings in Teilzeit oder Ausbildung, so dass sie nicht immer einsatzbereit waren.

Stellen werden frei gehalten

Wenn freie Stellen nicht nachbesetzt werden können, versuche das Ministerium landesweit einen möglichst ausgeglichenen Personalerfüllungsstand zu besetzen. Je nach Nachwuchskräften könne es aber durchaus zu frei bleibenden Stellen kommen. Wegen der individuellen Teilzeitquoten sei es manchmal gar nicht möglich, Stellen zu besetzen. Außerdem müsse immer ein Teil der Stellen für Rückkehrer aus Teil- oder Elternzeit frei gehalten werden.

Durch die Einstellungsoffensive mit jeweils 1800 neuen Stellen 2018 und 2019 werde die Stellenerhöhung deutlich spürbar. So wurden in Aalen 2017 acht Stellen geschaffen, für 2018 sind drei neue Stellen geplant. Dann müsse auch die Situation für die Aalener Beamten entspannter werden, meint Biehlmaier: „Wir erhoffen, dass die personelle Talsohle in zwei Jahren durchlaufen ist und wir dann die pensionsbedingten Fehlstellen ausgeglichen haben.“

Polizei Aalen Personal Engpass