Perfekter Saisonabschluss: Vanessa Dambacher holt drei Titel

Zum Abschluss der Schwimm-Saison der Aalener Sportallianz haben diese noch drei Baden-Württembergische Titel bei den Juniorinnen, ein Vizetitel in der offenen Klasse und drei Bronzemedaillen bei den Juniorinnen einfahren können. Zusätzlich wurde drei Vereinsrekorde neu aufgestellt.

Dreimal Juniorenmeisterin zu werden, ist ein toller Erfolg für Vanessa Dambacher, findet Peter Rothenstein, der Trainer der ASA-Schwimmer. Über 50 Meter (m) Freistil stellte sie einen neuen Hausrekord auf und sprintete 27,3 Sekunden. In der offenen Klasse im Endlauf holte sie den Vizetitel über die 50m Schmetterlingstrecke (28,44 Sekunden). Zudem stand sie noch weitere dreimal bei den Juniorinnen auf dem Bronzerang, über 200m Lagen, 200m Freistil und 100m Freistil. Sie hatte neun Starts im Einzel- und zwei Staffelrennen bestritten und qualifizierte sich davon in drei Endläufen. Oliver Hummel erzielte zwei Vereinsrekorde bei den Schweizer Meisterschaften am vergangenen Wochenende. Auf den Brust- und Schmetterlingsstrecken landete unter den Top 20. Zum Ende der Saison flog er unter einer Minute bei den 100m Schmetterling über das Wasser und steigerte seine Bestzeit um eine halbe Sekunde auf nun 59,72 Sekunden - Vereinsrekord. „Die 60 Sekundengrenze zu unterschwimmen war mein Ziel, das habe ich geschafft,“ freute sich der 17-jährige Sprinter. Rekord Nummer zwei glückte ihm am nächsten Tag. Er drückte den Rekord über 100m Brust nach 34 Jahren auf 1:10,78 Minute. Sechs Einzelrennen und zwei Staffelstarts standen bei Hummel auf dem Programm, die er alle nur wenige Zehntel von seinen Bestzeiten entfernt, beendete. Trainer Peter Rothenstein musste in Karlsruhe allerdings auf Hummel und Carolin Morassi verzichten. „Für Carolin war die Saison im Juni nach den Deutschen Meisterschaften zu Ende. Sie ist bereits in der wohlverdienten Regenerationsphase“, erläutert ihr Trainer. Nur sehr eingeschränkt kann Ryan Newman derzeit zum Training kommen. Umso mehr freute er sich über die Verbesserung seines eigenen Vereinsrekordes über 50m Rücken. War er doch 22 Hundertstel schneller als je zuvor (28,26)und stand dazu im Endlauf. Mit 28,81 Sekunden belegte er den fünften Platz. Persönliche Bestzeit über 50m Freistil stellte er auch auf – nun stehen 25,07sek zu Buche. Über 100m Freistil stellte er seine Bestzeit ein und kraulte in 55,51sek die Strecke runter.

Ebenfalls studienbedingt sehr wenig im Training hat Julian Morassi erneut bewiesen, dass man mit viel Erfahrung und Ruhe sehr viel erreichen kann. In 25,5 Sekunden sprintete er seine 50m Freistil, 100m in 55,8 Sekunden und 200m Freistil in zwei Minuten. Auch auf den Schmetterlingsstrecken lag er nur knapp über seinen Bestleistungen . Der Jüngste im ASA-Team, Tom Gentner war mit seinen drei Bestzeiten zufrieden. Seine größte Steigerung machte er über 400m Freistil. Sieben Sekunden schneller, schwamm er nun 4:46,40min und belegte den elften Platz im Jahrgang 2007. Mit 2:32,92 über 200m Rücken wurde er in den Ergebnisleisten auf dem sechsten Platz geführt.

Sein gleichaltriger Vereinskamerad Daniil Bachtinov hatte bei den BaWü seine letzten Starts für die ASA. Er wird mit seiner Familie in die Schweiz ziehen. Peter Rothenstein: „Wir verlieren ungern ein so gutes Talent und hoffen, dass Daniil seinen Ziele, die er erreichen kann in der Schweiz erreichen wird. Er gehört zu den besten Brustschwimmern seiner Altersklasse.“ In einer Staffel schwamm er die 100m Bruststrecke mit fliegenden Start in 1:15,5min, deutlich unter Bestzeit. Zwei Jahre älter, Jahrgang 2005, ist Benedikt Uhl, der am Ende zwei Bestzeiten für sich verbuchen konnte. „Am meisten freue ich mich über meine 58,37 Sekunden über 100m Freistil. Da will ich dranbleiben und dann auf alle Fälle noch schneller werden.“ Damit wurde er Elfter bei den 17-jährigen. Platz Sieben und die Bestzeit um eine halbe Sekunde gedrückt, das war seine Leistung über 50m Freistil (26,37 Sekunden). Über 50m Schmetterling lag er vier Zehntel über seiner Bestzeit von 28,94sek.

Johanna Gölder bestritt insgesamt sieben Starts im Einzel- und in den Staffelrennen. Sie wird im Jahrgang 2006 gewertet und hier schrammte sie als Vierte über 400m Freistil am Podest vorbei.

Die gleichaltrige Elena Perez-Kelke qualifizierte sich zweimal für die Baden-Württembergischen Meisterschaften und lag bei beiden Strecken 50m und 100m Freistil nur vier beziehungsweise zwölf Hundertstel über Bestleistung – 30,04 Sekunden und 1:05,26 Minute. Damit wurde sie 13. und Elfte in der Jahrgangswertung. Die fünf Staffeln der Aalener Sportallianz konnte sich alle unter den Top 8 bei den Meisterschaften in Karlsruhe platzieren. Die Aalener Staffeln hätte sich weiter vorne platziert, wären die großen Stützen Oliver Hummel und Carolin Morassi dabei gewesen, darüber war sich das gesamte Team einig.

Platz fünf belegten die Herren - um Tom Gentner, Benedikt Uhl, Julian Morassi, Ryan Newman über 4x200m Freistil. Die mixed-Staffel Vanessa Dambacher, Elena Perez-Kelke, Ryan Newman und Julian Morassi landeten auf dem siebten Platz über 4x100m Freistil. Drei Staffel-Quartetts lagen am Ende auf dem achten Platz. Die Herren Ryan Newman, Julian Morassi, Benedikt Uhl und Tom Gentner starteten in der 4x100m Freistil durch – Endzeit 3:51,15min. Im Herren-Quartett über 4x100m Lagen kämpften für die ASA Ryan Newman, Daniil Bachtinov, Julian Morassi, und Benedikt Uhl. Tom Gentner, Johanna Gölder, Julian Morassi, Vanessa Dambacher waren über 4x100m Lagen im Staffeleinsatz.