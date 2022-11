Perfekter Auftritt im letzten Heimspiel des Jahres

Am vergangenen Samstag hatte der TSV aus Ellwangen in der heimischen Rundsporthalle den SV Fellbach zu Gast gehabt. Nach der 1:3-Niederlage vom vergangenen Wochenende gegen die erste Mannschaft des TSV Georgii Allianz Stuttgart war das Ziel für das Spiel gegen den SV Fellbach klar: Es ging darum wichtige Punkte um den Klassenerhalt in der Volleyball-Regionalliga zu sammeln.

Dementsprechend motiviert ging die Mannschaft aus Ellwangen um ihren Trainer Martin Pfitzer in die Partie. Der Beginn des ersten Satzes lief jedoch nicht nach Plan, wie so oft verschläft der TSV die Anfangsphase und sah sich bei einem Spielstand von 2:9 schon in der ersten Auszeit. Die Anweisungen von Trainerseite waren klar und unmissverständlich: Die Annahme stabilisieren, den Rhythmus im Angriff finden und vor allem die eigenen Fehler vermeiden.

Dies gelang und somit schafften es die Virngrundrecken sich in der Mitte des Satzes zu einem 15:15 heranzukämpfen. Durch die gefundene Konstanz im Spiel konnte der erste Satz souverän mit 25:18 für den TSV entschieden werden. In den Sätzen zwei und drei waren die Regionalliga-Volleyballer des TSV aus Ellwangen von Beginn an konsequenter und schafften es den SV Fellbach nicht in sein Spiel finden zu lassen. Immer wieder konnte der spätere MVP (wertvollster Spieler des Spiels) Winfried Lingel seine Angreifer vor einem Einerblock in Szene setzen.

Die Sätze endeten letztlich mit 25:17 und 25:21 für die Ellwanger Volleyballer. Der Einstand in den neuen Trikots war gelungen und konnte gebührend gefeiert werden.

In zwei Wochen geht es für den TSV Ellwangen im letzten Spiel des Jahres an den Bodensee zum USC Konstanz, bei dem es gilt die nächsten Punkte auf dem Konto zu verbuchen.