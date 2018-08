Perfekte Situation für den Trainer

Es geht endlich wieder los! Nach zwei Spielen im DB Regio-wfv-Pokal brennt die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach auf den Start der Fußball-Landesliga-Saison 2018/19. Zum Auftakt erwartet das Team von Benjamin Bilger den Aufsteiger und ehemaligen Oberligisten SV Bonlanden im Sportpark. Anpfiff der Partie ist am Sonntag um 15 Uhr.

Platz vier in der abgelaufenen Saison hat gezeigt, dass sich die TSG auf einem sehr guten Weg in der Landesliga befindet. Der Kader ist eingespielt und die Qualität wird Jahr für Jahr durch gezielte Neuzugänge, die in die Philosophie des Vereins passen, verstärkt. In diesem Sommer konnten mit Roman Riedel und Patrick Faber zwei erfahrene Spieler, die in ihrer Laufbahn bereits Oberliga gespielt haben, verpflichtet werden. Dazu stoßen noch Robin Zolnai, Enis Caker und Robin Klenz sowie Daniel Rembold, der zuletzt mit der U23 den Aufstieg in die Bezirksliga feierte und das Bezirkspokalfinale bestritt. Den Neuen steht nur ein Abgang gegenüber. Niklas Groiß hat sich bekanntlich dem Oberligisten FC Normannia Gmünd angeschlossen. Auf seiner Position liefern sich Timo Frank, Daniel Rembold, Maxi Blum und Pascal Weidl einen Konkurrenzkampf auf Augenhöhe.

Eine komfortable Situation für den Trainer. „Wir haben uns in der Pause nach Offensivspieler umgeschaut. Es passte aber niemand so richtig in unser Konzept. Heute wissen wir, dass unsere Jungs die Qualität haben, um in die Fußstapfen eines Niklas Groiß zu treten. Davon sind wir überzeugt“, sagt TSG-Trainer Benjamin Bilger. Die ersten Spiele gegen den TSV Weilimdorf und Calcio Leinfelden-Echterdingen waren noch nicht aussagekräftig wem Bilger das Vertrauen in der Startelf schenken wird.

Top-Elf in den Startlöchern

Anders wird dies gegen den SV Bonlanden. Hier wird der Trainer seiner momentanen Top-Elf die Chance geben, um sich zu beweisen. „Die Jungs haben alle sehr gut trainiert. Wir hatten ein tolles Trainingslager in Aspach, aussagekräftige Spiele, sodass sich nach und nach eine Startformation herauskristallisiert. Aber auch die Jungs, die nicht unter den ersten Elf stehen, geben im Training alles, um sich zu empfehlen. Das ist für einen Trainer perfekt“, so Bilger. Der SV Bonlanden kommt als aktueller Meister der Bezirksliga Stuttgart und trat die Nachfolge von N.A.F.I. Stuttgart an. Welches Potenzial eine Mannschaft aus der Landeshauptstadt, das konnte N.A.F.I. eindrucksvoll unter Beweis stellen. Bonlanden hat im Sommer auch die Zeit genutzt, um sich auf dem Transfermarkt umzuschauen.

Trainer Klaus Kämmerer konnte Dominic Schilling (TSV Eltingen), Rudi Hartmann (VfL Stuttgart), Srdjan Savic (Schönaich), Kai Hansen (TSV Rohr), Suwaibu Sanyang (TV Nellingen) und Marco Weinmann (TSV II) für seine Mannschaft gewinnen. Da nur zwei Spieler den Verein verlassen haben, wird Kämmerer auf eine Mannschaft zurückgreifen können, die seit mehr als einem Jahr zusammenspielt. „Bonlanden ist eine Top-Adresse im Raum Stuttgart. Ich bin mir sicher, dass der SVB seinen Kader sehr gut verstärkt hat. Wir müssen und werden uns auf einen starken Aufsteiger einstellen“, sagt Benjamin Bilger.

Vor dem Spiel gegen den SV Bonlanden werden die Verantwortlichen der TSG einen wichtigen Mann verabschieden müssen. Co-Trainer Mischa Welm wird den Verein berufsbedingt verlassen. Er war ein wichtiger Bestandteil des Erfolges der TSG in den letzten Jahren. Ein tolles Abschiedsgeschenk für den Co-Trainer wäre ein Dreier zum Auftakt gegen den SV Bonlanden.