Per Shuttle zur Impfung: FCH hilft

Zu impfende Personen aus der Region dürfen sich nicht nur über einen kostenlosen Impf-Shuttle-Service vonseiten des Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim freuen, sondern auch über die Begleitung während des gesamten Impftermins.

Mit Ausnahme der beiden Junioren-Bundesliga Mannschaften des FCH, der U 17 und der U 19, ruht derzeit, auf Grund der politischen Vorgaben, der Trainingsbetrieb im HARTMANN NachwuchsLeistungsZentrum. Deshalb sind auch die meisten der FCH Kleinbusse, die normalerweise für Fahrdienste der Nachwuchsspieler in Gebrauch sind, aktuell ungenutzt.

Dies soll sich nun ändern: Da derzeit hauptsächlich ältere, teilweise auch alleinlebende Menschen aus der Region Zugang zu Impfterminen erhalten, gestaltet sich die Abwicklung ihres Impftermins oft als Herausforderung. „Hier sieht der FCH eine Möglichkeit, regional Hilfeleistungen anzubieten und Gutes zu tun“, heißt es vonseiten des Vereins. „In den großräumigen FCH Kleinbussen sind die grundlegenden Anforderungen für ein sicheres Hygienekonzept problemlos einhaltbar. Deshalb entstand die Idee, zu impfenden Personen aus der Region einen kostenlosen Impf-Shuttle zum Kreisimpfzentrum Heidenheim und zurück anzubieten. Das Angebot ist jedoch nicht nur auf die reine Transferleistung begrenzt: Da es oft zu längeren Wartezeiten vor Ort im Impfzentrum kommt, sollen die zu Impfenden während des gesamten Impftermins vom FCH begleitet werden – natürlich auch hier unter den allgemein geltenden Abstands- und Hygieneregeln“, erklärt der FCH.

So läuft die Anmeldung: Ab dem kommenden Montag, 1. März 2021, sind alle Menschen aus der Region, die bereits einen Impftermin ab dem 8. März für das Kreisimpfzentrum Heidenheim vereinbart haben, herzlich dazu eingeladen, den Impf-Service beim FCH zu nutzen. Die Anmeldung kann ganz bequem entweder per Telefon (0171-2418 409) und WhatsApp (0171-2418 409) oder per Mail (impf-shuttle@fc-heidenheim.de) erfolgen. Wichtig: Der FCH bietet an, den Transfer von zu Hause zum Kreisimpfzentrum Heidenheim und zurück kostenlos zu übernehmen. Es besteht jedoch keine Möglichkeit, über den FCH einen Impftermin zu vereinbaren!

Sowohl bei der Planung als auch bei der Umsetzung der Aktion setzt der FCH auf seinen Bundesfreiwilligendienstleistenden Tim Neumann, der im Rahmen seines Bundesfreiwilligendienstes den FCH seit September 2020 im Bereich Kommunikation unterstützt. „Es freut mich, dass wir eine solche Aktion hier beim 1. FC Heidenheim 1846 durchführen und wir so auch in den momentanen Corona-Zeiten ganz konkret einen Beitrag für die Region leisten können“, erklärt Neumann. Der Bundesfreiwilligendienst im Allgemeinen zielt darauf ab, das soziale und gesellschaftliche Engagement zu stärken – eine Aktion wie der kostenlose FCH Impf-Shuttle „passt also perfekt dazu“.