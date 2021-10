Pensionärsfeier: Stadt lädt ehemalige Beschäftigte ein

Zur traditionellen Pensionärsfeier hatte die Stadt Aalen ihre ehemaligen Beschäftigten am 4. Oktober in die Stadthalle eingeladen. Frederick Brütting, seit 1. Oktober Oberbürgermeister der Stadt Aalen, begrüßte die Anwesenden und freute sich über den großen Zuspruch.

Über 200 ehemalige Bedienstete der Stadtverwaltung und der Stadtwerke waren der Einladung gefolgt. Besonders herzlich begrüßte er Oberbürgermeister a.D. und Ehrenbürger Ulrich Pfeifle und Bürgermeister a. D. Dr. Eberhard Schwerdtner. Neben Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann konnte er auch zahlreiche Amtsleitungen der Stadtverwaltung willkommen heißen.

Es sei ein gutes Zeichen, dass in diesem Jahr so Viele der Einladung gefolgt seien, sagte OB Brütting und erinnerte an die letztjährige Pensionärsfeier, bei der man sich nur mit Abstand unter Corona-Bedingungen habe treffen können. Ein bisschen gehöre er selbst zur Mannschaft der Ehemaligen, scherzte Brütting. Er habe vor dem Studium mehrere Monate als Rettungsschwimmer im Hirschbachfreibad für die Stadtwerke gearbeitet.

Er warb für Vertrauen in das „vielfältige Handeln“ der Stadt und ihrer Töchter. Die Aufbauarbeit und die Lebensleistung der ehemaligen Mitarbeitergenerationen müsse geschätzt und auch entsprechend gewürdigt werden. „Sie sind wichtige Multiplikatoren“, sagte er zu den Ehemaligen, da sie noch immer in vielfältiger Art und Weise Verantwortung für die Stadtgesellschaft übernehmen.

„Genießen Sie den heutigen Abend“, schloss OB Brütting und betonte, dass dieses Format eines gemeinsamen Pensionärstreffens auch in Zukunft fortgesetzt wird.

Anschließend wurde mit einer Schweigeminute der im Jahr 2020 verstorbenen ehemaligen Beschäftigten gedacht.

Fünf der insgesamt 28 städtischen Bediensteten, die im vergangenen Jahr in den Ruhestand getreten sind, wurden von OB Brütting und Hauptamtsleiter Ralf Fuchs offizielle verabschiedet und für ihre Verdienste gewürdigt. Die Feier wurde umrahmt von Auftritten der Sportakrobatikgruppe des TSG Hofherrnweiler unter der Leitung von Vanessa Schassberger und den Cheerleading-Gruppen der Aalener Sportallianz.

Mit einem gemeinsamen Essen und gemütlichen Beisammensein klang die Feier aus.