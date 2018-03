Pelzwasen-Siedlung im Fernsehen

Im Rahmen der SWR-Sendung „Wie der Südwesten wohnt“ wird am kommenden Sonntag, 25. Februar, über die Siedlung Pelzwasen berichtet. Sie entstand in den Nachkriegsjahren als Genossenschaftsidee. Es galt die Wohnungsnot zu dämmen auch für Flüchtlinge und Vertriebene. Enno Riemer hat als Kind noch beim Bau mitgeholfen und Markus Mayer-Wunderlich weiß heute noch die Gemeinschaft zu schätzen, die daraus hervor gegangen ist. Die Sendung läuft am Sonntag von 20.15 bis 21.45 Uhr.