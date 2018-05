Am Mittwoch gegen 18 Uhr ist eine 64 Jahre alte Frau in der Warthelandstraße von ihrem Pedelec gestürzt und hat sich lebensgefährlich verletzt. Die Pedelec-Fahrerin fuhr bergauf von der Egerlandstraße in Richtung der Samlandstraße. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.