Pedelec-Fahrer nach Sturz schwer verletzt

Am Freitagmittag um 13:30 Uhr befuhr ein 80-jähriger mit seinem Pedelec den linksseitigen Radweg in der Gartenstraße in Richtung Stadtmitte. Aufgrund Unachtsamkeit kollidierte er mit einem Verkehrszeichen und kam hierdurch zu Fall. Der Pedelec-Fahrer, welcher keinen Fahrradhelm trug, musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sachschaden entstand keiner.