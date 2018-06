Pecha-Kucha-Night verspricht Vielfalt

Die 29. Pecha-Kucha-Night in Aalen findet am Donnerstag, 11. Mai, um 19.20 Uhr, in der Kaufmännischen Schule, Steinbeisstraße 4, statt. Mitorganisator ist bei der 29. Pecha-Kucha-Night der Marketingclub Ostwürttemberg.

13 Referenten stellen sich der Realität: Sie müssen ihre Zukunftsrealitäten auf den Punkt bringen und ihre Geschichte trainieren. Die Themenbandbreite ist so facettenreich wie die Zukunft selbst. Marketingclub Mitglied Reinold Klauser berichtet von der Kunst der Geldanlage, Carmen Hartmann-Menzel stellt sich der Frage „Wie wird Technik, die wir in uns tragen, bedienbar sein?“. Der Ingenieurversteher Andreas Schulz zeigt, wie eine digitale Marke entsteht. Ist Mathematik in der Zukunft eigentlich noch Realität? Was müssen Studierende heute studieren, um Produkte für morgen entwickeln zu können? Wie intelligent ist unser Haus morgen? Natürlich dürfen auch Science Fiction Visionen aus Star Trek, Star Wars und Black Mirror nicht fehlen. So unterschiedlich Referenten und Themen auch sein mögen, ihre Geschichte erzählen sie alle im gleichen Format: 20 mal 20. Vor und nach der Veranstaltung, sowie in den Pausen, gibt es Musik der Lehrer-Jazz-Band des Berufsschulzentrums Aalen. Die Bewirtung übernimmt ein Schulteam. Der Eintritt ist frei.