Pavels Verabschiedung: Nur begrenzte Zahl an Gästen

Die Verabschiedung von Landrat Klaus Pavel am 9. September kann coronabedingt nur mit begrenzter Gästezahl stattfinden.

Nach 24 Jahren Amtszeit rückt Pavels letzter Arbeitstag näher. Bevor der Kreischef mit Ablauf des 11. September aus dem Amt scheidet, findet am Mittwoch, 9. September, die offizielle Verabschiedung mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten und Minister des Inneren, für Digitalisierung und Migration, Thomas Strobl, und Regierungspräsident Wolfgang Reimer statt. Wegen der Corona-Pandemie wird die Veranstaltung aus Platzgründen in der Stadthalle Aalen und nicht am Kreissitz im Aalener Landratsamt durchgeführt.

„Den Rahmen für die Feier gibt die Corona-Verordnung des Landes vor. Danach müssen Abstandsvorschriften eingehalten werden und jeder Gast muss einen Sitzplatz zugewiesen bekommen. Dies hat zur Folge, dass nur eine begrenzte Zahl an Gästen - und auch nur ohne Begleitung - geladen werden kann“, erläutert Pavel. „Gerne hätte ich mich von vielen von Ihnen, die mich während meiner Amtszeit in den verschiedensten Bereichen und Funktionen begleitet, beraten und unterstützt haben, persönlich verabschiedet. Leider ist dies nun unter den gegebenen Umständen nicht in jedem Fall möglich. Momentan werden die Einladungen auf dem Postweg verschickt. All diejenigen, die bedauerlicherweise nicht persönlich geladen werden können, möchte ich auf diesem Wege um Verständnis bitten und zugleich herzlich danke sagen! Sicherlich ergibt sich bei der einen oder anderen Gelegenheit noch die Möglichkeit zu einem persönlichen Austausch und Abschied.“