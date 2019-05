Pavel: Machen Sie doch „gemeinsame Sache“

Gute Nachrichten für die 55 092 Mitglieder der VR-Bank Ostalb: Die Anteilseigner erhalten aus dem Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 5,9 Millionen Euro eine Dividende von 3,5 Prozent auf ihre Einlagen. Dies ist bei der Vertreterversammlung in der Aalener Stadthalle einstimmig beschlossen worden.

Zuvor hatten der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Claus Albrecht, und Vorstandsvorsitzender Kurt Abele die 448 anwesenden Vertreter über die positive Entwicklung der Bank informiert (wir haben bereits ausführlich berichtet). Abele betonte, dass die Nachhaltigkeit in der Geschäftspolitik eine wichtige Rolle spiele. Als Beispiel nannte er den Bau von energieautarken Häusern in Unterrombach. Die VR-Bank Ostalb verstehe sich als „Omnikanalbank“.

Nicht die Augen verschließen

Der Kontakt von Mensch zu Mensch stehe jedoch weiterhin im Mittelpunkt. Man könne jedoch vor der Realität die Augen nicht verschließen und so sei die Bank gezwungen gewesen, einige Filialen, insbesondere auf dem Härtsfeld, zu schließen. Man habe diesen Schritt reiflich überlegt und vor dieser Entscheidung umfangreiche Analysen durchgeführt.

In diesem Zusammenhang schlug Landrat Klaus Pavel eine Zusammenarbeit der Kreissparkasse mit der VR-Bank vor. „Machen Sie doch in der Fläche eine gemeinsame Sache und wenn’s nur ein Geldausgabeautomat ist“, sagte Pavel. Bernd Czich bezeichnete den Abbau des Filialnetzes auf dem Härtsfeld als „schrecklich“. Claus Albrecht betonte, dass es in allen fünf geschlossenen Filialen zusammen zuletzt lediglich eine Wochenöffnungszeit von 22 Stunden gegeben habe. Kurt Abele nannte eine weitere Zahl: In Dorfmerkingen seien 2018 während des ganzen Jahres nur 900 bediente Transformationen zu verzeichnen gewesen.

Landrat: Bank ist „bärenstark“

Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler gratulierte der VR-Bank Ostalb zu ihrem guten Geschäftsabschluss 2018. Der Führungsswechsel und die Fusion seien geräuschlos über die Bühne gegangen. Landrat Klaus Pavel bezeichnete die Bank als „bärenstark“.

Bei der von Barbara Bopp vorgeschlagenen Entlastung gab es jeweils eine Gegenstimme für den Vorstand und für den Aufsichtsrat. Die Aufsichtsratsmitglieder Raynulf Jehle, Günter Kiefer, Thomas Rembold, Joachim Schubert, Jürgen Vetter und Roland Wendel wurden wiedergewählt. Arno Brucker trat aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wahl an und wurde verabschiedet. Der Aufsichtsrat zählt somit nur noch 17 Mitglieder. Bis 2021 ist eine Reduzierung auf zwölf Personen angestrebt.