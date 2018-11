Pavel ist stocksauer auf die Bahn

56 Anträge hatten die Kreistagsfraktionen am Dienstag dieser Woche in ihren Haushaltsreden formuliert. 21 davon betreffen den Ausschuss für Umwelt- und Kreisentwicklung, der sich am Freitagvormittag im Aalener Landratsamt damit intensiv beschäftigt hat. Ein zentrales Thema dabei: der ÖPNV auf der Ostalb.

Weshalb, war für Landrat Klaus Pavel völlig klar: Inzwischen, so meinte er, spüre jeder extrem, „dass unsere Straßen allesamt überlastet sind“. Man müsse im Kreis enorm aufpassen, wenn es um die Infrastruktur gehe – vom Wanderweg bis hin zum Schienenverkehr. Und Pavel machte dann seinem Ärger über die Bahn so richtig Luft: Was die sich die derzeit an Verspätungen und Zugausfällen auf der Ostalb leiste, sei ein unerträglicher Zustand. Und dass dann die zuständige Bahnabteilung gar nicht reagiere, wenn es um einen finanziellen Ausgleich für die Kunden gehe, sei ebenfalls „völlig inakzeptabel“. Hilfe verspricht sich Pavel vom künftigen Konzernbevollmächtigten der Bahn für Baden-Württemberg, Thorsten Krenz, der zum 1. Januar den derzeitigen Amtsinhaber Sven Hantel ablösen wird. Pavel will Krenz schon im Januar treffen, „ich hoffe, dass er sich auch darum kümmern wird“.

60 000 statt 30 000 Euro

Dann ging es wirklich an die Haushaltsanträge und an das Thema dynamisches Fahrgastinformationssystem. Unstrittig war der Antrag der Grünen, den Haushaltsansatz dafür im nächsten Jahr von den ursprünglich geplanten 30 000 auf 60000 Euro zu erhöhen. Für Diskussionen sorgten allerdings das weitere Vorgehen und die Frage, ob das Landratsamt tatsächlich auch hier kreisweit das Heft des Handelns aufnehmen müsse. Am Ende standen, unter Einbeziehung von Anträgen aus verschiedenen Fraktionen, diese Ergebnisse: Am 19. März soll es in diesem Ausschuss eine Anhörung von externen Experten zu einem dynamischen Fahrgastinformationssystem geben. Dabei soll auch geklärt werden, ob man dafür eine Arbeitsgruppe bilden muss und welche Auswirkungen dieses Thema auf die geplante ÖPNV-Linienbündelung haben wird. Bereits am 5. Februar will die Verwaltung im Ausschuss einen Fahrplan für die Ausschreibung des ersten Linienbündels vorlegen.

Möglicherweise in einer Kreistagsklausur im kommenden Jahren sollen weitere ÖPNV-Themen beraten werden, die auf Anträge von SPD und Grünen zurückgehen: Ausweitung der ÖPNV-Angebote, auch entlang der B29 und der A7, Konzept für einen Werksbusverkehr und Einführung eines Jobtickets für alle Kreisbeschäftigten, bei dem Pavel inzwischen der Auffassung ist, „dass wir das machen sollten“.

Konzept Aalen-Heideheim

In diesem Zusammenhang verwies Pavel auf die beabsichtigte Entwicklung eines Mobilitätskonzepts zwischen Aalen und Heidenheim, das angesichts des vorgesehenen Wachstums von Zeiss und der weiteren Firmenansiedlung in Oberkochen sinnvoll sei und um das sich die beiden Landkreise Ostalb und Heidenheim unter Federführung des Ostalbkreises gemeinsam kümmern wollten. Möglicherweise, so Pavel, könnte daraus sogar ein Modellkonzept werden.

Abgelehnt hat der Ausschuss den FDP-Antrag, wonach bei Nichtbeachtung des Prinzips der nächstgelegenen Schule bei den Kosten für die Schülerbeförderung ein deutlicher Aufschlag fällig werden sollte. Abgelehnt wurden auch der Antrag der Linken auf Einführung eines Sozialtickets im Kreis und der AfD-Antrag, auf die jährliche Anpassung der Elternbeiträge bei der Schülerbeförderung zu verzichten.

Was den Schienenverkehr anbelangt, will Pavel, wie von der FDP beantragt, beim künftigen Regionalverkehrsbetreiber auf der Remsbahn, Go-Ahead, tatsächlich eine Stellungnahme über den aktuellen Stand der Personalbeschaffung und zur Frage einholen, ob das Unternehmen die Aufnahme des Zugbetriebs wie geplant zum Fahrplanwechsel im Juni 2019 garantieren könne. Im Gegensatz zu den Informationen, welche die FDP in ihrer Haushaltsrede erwähnt habe, seien seine Informationen durch das Unternehmen nämlich immer andere, so Pavel.