Pavel hadert mit der Politik: „Das ist unanständig“

Von Anton Wassermann

Mit zusätzlichem Personal bei der Notaufnahme und in der Gynäkologie am Elisabethen-Klinikum (EK) in Ravensburg stellt sich die Oberschwabenklinik (OSK) darauf ein, dass mit dem Ende der Akutversorgung am Weingartener Krankenhaus 14 Nothelfer ab Silvester mehr Patienten zu versorgen sein werden als bisher.

„Wir haben uns bestmöglich auf die neue Situation eingestellt. Aber wir können nicht ausschließen, dass es in der Notaufnahme und der gynäkologischen Ambulanz zu längeren Wartezeiten kommen wird“, sagte Jan Uwe Faust, an den drei ...