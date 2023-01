Paukenschlag in Aalen: Geschäftsführer Lepore von seinen Aufgaben entbunden

Erst ist es nur ein Gerücht gewesen. Doch schon um kurz vor halb zwei am Freitagnachmittag bestätigte der VfR Aalen das Ende von Giuseppe Lepore als Geschäftsführer beim Verein auf der Ostalb.

Viel ließ der Verein in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit dem Insolvenzverwalter allerdings nicht verlauten. Nur das: „In Abstimmung mit dem Präsidium und dem Aufsichtsrat des Vereins wird an einer Neustrukturierung der Arbeitsbereiche des Vereins gearbeitet. So werden Mitglieder des Aufsichtsrats und des Präsidiums künftig verschiedene Aufgaben des Geschäftsführers und sportlicher Leiter übernehmen und ein Teil der organisatorischen Bereiche werden auf andere ehrenamtlich tätige Personen sowie auf Mitarbeiter verteilt. In Absprache mit dem Präsidium und dem Aufsichtsrat wird daher der Geschäftsführer und sportlicher Leiter ab sofort von seinen umfangreichen Aufgaben freigestellt. Der Verein bedankt sich recht herzlich bei Herrn Giuseppe Lepore für seine langjährige Tätigkeit.“

Zu der Entscheidung kann und möchte VfR-Präsidiumssprecher Michael Weißkopf auf Nachfrage von schwaebische.de nichts sagen, zur Person Lepore allerdings schon: „Ich habe Giuseppe in der Zeit, die er bei uns ist kennen und schätzen gelernt und er ist sicherlich nicht der alleinige Verantwortliche für die aktuelle Situation. So darf man das in meinen Augen nicht darstellen.“ Vielmehr findet Weißkopf lobende Worte und stellt klar: „Giuseppe hat uns beispielsweise in Sachen Einsparungen sehr geholfen.“ Aktuell seien alle beim VfR und in den Gremien sehr beschäftigt, um den Verein in „ruhigeres Fahrwasser“ zu bringen. „Auch wenn man das von außen vielleicht nicht so sieht.“

Lepore war seit 23. August 2019 beim aktuell Tabellen-16. der Regionalliga Südwest tätig. Am 16. Januar startet der VfR um seinen Trainer Tobias Cramer in die Vorbereitung auf die Restsaison.