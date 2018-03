Patzer oben, wichtige Sieg unten

Fußball-Kreisliga-Spitzenreiter Union Wasseralfingen hat gepatzt. Das Spiel beim Abstiegskandidaten FC Ellenberg endete 1:2. Im Abstiegskampf gab es wichtige Siege.

Kreisliga A I: Essingen II – Mögglingen 0:3 (0:2). Tore: 0:1 I. Cakmak (2.), 0:2 O. Kuhn (44.), 0:3 S. Keskin (76.). Zum ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeitpause kassierte die Essinger Reserve noch das 0:2. Von dem Tor erholte sich der Gastgeber, den Mögglingern gelang es in der Schlussphase noch zu erhöhen und den Sieg zu sichern.

Herlikofen - Hofherrnweiler II 2:4 (2:4). Tore: 1:0 Fauser (1.), 2:0 Rückle (10.), 2:1 Zelasko (12.), 2:2 Rembold (35.), 2:3 Rembold (36.), 2:4 (42.). Herlikofen machte Druck auf das gegnerische Tor. Nach zehn Minuten stand es bereits 2:0. Dann zwei Szenen, die das Spiel zu Gunsten des Tabellenführers drehten: Die Hausherren erzielten in der 32. Minute das 3:1, doch der Schiedsrichter erkannte das Tor nicht an. Im Gegenzug trafen die Gäste dann zum 2:2 aus abseitsverdächtiger Position und ließen danach zwei weitere Treffer folgen. In der zweiten Hälfte hatte Herlikofen mehr vom Spiel, hatte aber kein Glück im Abschluss.

Kreisliga A II: Stödtlen – DJK-SG Schwabsberg-Buch 2:1 (1:0). 1: 0 M. Raab (5.), 1:1 C. Schmid (62.), 2:1 D. Feil (78.). Die frühe Führung tat dem Spiel des SV gut und sie erspielten sich Chance über Chance, die sie aber nicht nutzten. Mit dem Ausgleichstreffer wurden die Gäste besser. Mit dem erneuten Führungstreffer war aber dann das Spiel entschieden. Bes. Vorkomn.: Stödtlen verschießt FE (77.).

Wört - Dorfmerkingen II 3:1 (1:0). Tore: 1:0 T. Schwarzbäck (41.), 2:0 M. Gloning (63.), 3:0 P. Heide (75.). In eine starke Anfangsphase der Gäste erzielte der SVW durch einen Abwehrfehler die Führung. Mit der Führung im Rücken wurde die Heimelf immer besser und verdiente sich dadurch den Sieg.

Rosenberg – Adelmannsfelden 0:0. Eine ansehnliche Partie endet mit einem torlosen Unentschieden. Beide Mannschaften hatten die Möglichkeit, das Spiel für sich zu entscheiden. Res.: 0:2.

Bopfingen – Tannhausen 1:0 (0:0). Tor: R. Brunner (61.). Die erste Halbzeit war ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten. In der 25. Minute hielt der Bopfinger Torhüter einen Elfmeter. In der zweiten Halbzeit erzielt Robert Brunner durch einen herrlichen Distanzschuss die Führung. Danach verwaltete die TVB ihre Führung etwas glücklich. Die Gäste hatten kurz vor Schluss noch die Chance zum Ausgleich, trafen aber nicht.

Westhausen – Hüttlingen 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Dürr (53.), 0:2 Balle (90.). In der ersten Halbzeit waren die Gäste das bessere Team. In der zweiten Halbzeit kam die Heimelf besser ins Spiel, doch am Ende war der Sieg für die Gäste verdient. Res.: 0:2.

SGM Union Wasseralfingen – Ellenberg 1:2 (1:1). Tore: 1:0 Ch. Niegel (20., FE), 1:1 Ch. Hopfensitz (31.), 1:2 F. Knecht (84.). Der Tabellenführer der Kreisliga A II tat sich gegen einen taktisch diszipliniert spielenden Gegner sehr schwer.

Pfahlheim - Nordh.-Zipplingen 2:4 (1:3). Tore: 1:0 Ebert (16.), 1:1, 1:4 beide M. Roder (23., 87.), 1:2, 1:3 beide D. Roder (31., 46.), 2:4 M. Seckler (90.).

Der SV Pfahlheim startete gut und führte verdient. Ab der 23. Minute unterliefen den Pfahlheimer einige Abwehrfehler, die zu einer Drei-Tore-Führung der Gäste führten. Mehr ließen die Gäste nicht mehr zu und gewannen nicht unverdient.

FC Röhlingen - SV Kerkingen 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Nicolas Geiss (71.). Durch den knappen Sieg untermauerten die Kerkinger ihren zweiten Tabellenplatz hinter Spitzenreiter Union Wasseralfingen. Nicolas Geiss erzielte das goldene Tor in der 71. Minute. Danach gelang es den Röhlingern nicht mehr bei ihrem Heimspiel auf dem Kunstrasenplatz der LEA, die Partie zumindest auszugleichen.

Kreisliga A III: SG Heldenf./Heuchlingen - SGM Königsbr./Oberkochen 3:0 (0:0). Tore: 1:0 Lotter (68.), 2:0 Grüner (78.), 3:0 Valenta (86). Der Abstiegskandidat landete im Heimspiel einen wichtigen Sieg. Nachdem lange Zeit nichts Zählbares heraussprang, schlugen die Gastgeber noch zu - und das nicht zu knapp. Der Lohn: Der Sprung auf den Relegationsplatz.

Sontheim/Brenz II – Härtsfeld 0:1 (0:1). Tor: Max Trittel (3.). Bes. Vorkomn.: Gelb-Rote Karte für Sontheim (79.). Durch den Sieg verließen die Härtsfelder die Abstiegsränge - der Erfolg verschafft den Gästen etwas Luft im Abstiegskampf.