Patrick Mayer kehrt nach Heidenheim zurück

Ein alter Bekannter kommt zurück: Patrick Mayer wird ab der kommenden Saison 2022/23 Cheftrainer der U 17 des 1. FC Heidenheim und damit Nachfolger von Achim Imrich, der den FCH auf eigenen Wunsch hin verlassen wird. Nach dem diesjährigen Abstieg aus der B-Junioren-Bundesliga tritt Mayers Mannschaft dabei in der kommenden Spielzeit in der EnBW-Oberliga Baden-Württemberg an.

Der 34-Jährige ehemalige FCH-Profi prägte einst die Erfolgsgeschichte des FCH über viele Jahre hinweg mit. So gelang ihm beispielsweise mit dem FCH in der Saison 2013/14 die Drittliga-Meisterschaft und damit der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Auch die Torjägerkanone der 3. Liga holte er in der Saison 2010/11 mit 19 Treffern nach Heidenheim. Insgesamt absolvierte Patrick Mayer zwischen 2009 und 2015 in der 2. Bundesliga, der 3. Liga sowie im DFB-Pokal 111 Partien für den FCH, in denen er 42 Tore erzielte und 17 Vorlagen beisteuerte. Anschließend spielte er noch in Wiesbaden und bei Waldhof Mannheim, ehe er 2018 seine Profi-Karriere verletzungsbedingt beenden musste. Seither blieb der gebürtige Allgäuer dem Fußball weiter treu. Mayer erwarb die neu eingeführte B+Trainer-Lizenz des Deutschen Fußball Bundes (DFB), arbeitete im Scouting einer Spielerberateragentur und trainierte parallel dazu seinen Heimatverein SV Beuren in der Bezirksliga.

Holger Sanwald, FCH-Vorstandsvorsitzender, freut sich über die Rückkehr des ehemaligen FCH-Torjägers: „Es entspricht genau unserer FCH-Philosophie, im sportlichen Bereich unsere ehemaligen Spieler und Leistungsträger langfristig in unseren Verein einzubinden. Unsere Talente aus dem HARTMANN NachwuchsLeistungsZentrum sollen im Zuge ihrer fußballerischen Ausbildung bei uns von Patricks Erfahrungen als Profi profitieren, dem wir viel Erfolg für seine neue Aufgabe bei uns wünschen!“

Patrick Mayer: „Beim FCH hatte ich die mit Abstand längste und erfolgreichste Zeit in meiner Profi-Karriere. Deshalb freut es mich umso mehr, in veränderter Rolle zum FCH zurückzukehren und, dass ich das Vertrauen und die Chance bekomme, diese wichtige Trainerposition im HARTMANN NachwuchsLeistungsZentrum zu übernehmen. Für uns wird es darum gehen, die Jungs aus dem 2006er-Jahrgang fußballerisch bestmöglich weiterzuentwickeln und den Wiederaufstieg in die Junioren-Bundesliga zu schaffen!“