Patrick Faber wird TSG-Co-Trainer

Patrick Faber wird in der kommenden Fußball-Verbandsliga-Saison Co-Trainer von Benjamin Bilger bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Nach der Genesung seiner Verletzung wird er aller Voraussicht nach auf das Feld des Sportparks zurückkehren.

Nach dem Abgang von Mischa Welm, der aus beruflichen Gründen sein Amt als Co-Trainer niederlegen musste, überbrückte Bilger die Saison als „One-Man-Show“. 2015 übernahm Bilger die U 23 der TSG in der Kreisliga A. Kurze Zeit später beförderten die Verantwortlichen Achim Pfeifer und Alexander Paluch ihn zum Trainer der Landesliga-Mannschaft. Damals stand die TSG mit zwölf Punkten auf dem vorletzten Platz. Der Abstieg in die Bezirksliga drohte. Letztendlich sicherte Bilger den Klassenerhalt. Jahr für Jahr etablierte sich die TSG in der Landesliga. In der abgelaufenen Saison wurde man Vierter. Dieses Jahr wurde eine sensationelle Runde mit dem Aufstieg in die Verbandsliga gekrönt. „Wir haben ein sehr intensives Jahr, mit viel Arbeit, zahlreichen Einheiten und Spielen hinter uns. Für mich als alleiniger Verantwortlicher war es oftmals ganz schön stressig“, sagt Bilger.

Neben seiner Zeit als Trainer bei der TSG ist Bilger Vater zweier Kinder und stolzer Besitzer eines Eigenheims geworden. „Ich muss an dieser Stelle meiner Frau Anica danken. Ohne eine starke Frau im Rücken hätte ich diese Saison wohl nicht so erfolgreich für die Mannschaft, den Verein und mich gestalten können“, sagt ein stolzer TSG-Trainer. Dass mit Patrick Faber sein absoluter Wunschkandidat in die Rolle des Co schlüpft, freut neben Bilger auch die Verantwortlichen der TSG. „Patrick Faber hat sich innerhalb kurzer Zeit bei uns als Führungsspieler entwickelt. Er hat die vollste Akzeptanz der Mannschaft und des Umfelds. Dazu verfügt der über die B-Lizenz und ist somit das perfekte Pendant zu Benjamin Bilger. Wir freuen uns sehr, dass wir Patrick zukünftig in der Rolle des Co-Trainers und hoffentlich des Spielers sehen werden“, sagt Pfeifer.

Faber stammt aus der Jugend des 1. FC Heidenheim und hat dort in der Oberliga Baden-Württemberg gespielt. Über die Stationen 1. FC Normannia Gmünd und TSV Essingen fand er vor der Saison 2018/19 den Weg an den Sauerbach und entwickelte sich hier als absoluter Glückgriff. Mit acht Treffern führt er die Torjägerliste der TSG an. In Bad Boll verletzte er sich an der Achillessehne. Befindet sich aber bereits in der Rekonvaleszenzphase und wird aller Voraussicht nach Anfang 2020 wieder auf den Rasen zurückkehren. Die Planungen auf die neue Saison laufen am Sauerbach bereits auf Hochtouren. Die Co-Trainer-Frage ist geklärt, zahlreiche Spieler der heutigen Mannschaft haben für die neue Saison zugesagt. Junge Talente wollen den Sprung in die erste Mannschaft schaffen und erste Neuzugänge haben der TSG ihr „Ja“ gegeben. Alexander Paluch arbeitet auf Hochtouren. „Wir haben eine lange Liste mit Aufgaben, die wir erledigen müssen. Es ist schön, dass wir hinter den Co-Trainer einen Haken setzen können. Mit Patrick Faber haben wir die Ideallösung gefunden. Nun gilt es weiter hart zu arbeiten, damit wir unsere gesteckten Ziele erreichen können“, so der Abteilungsleiter der TSG.