Patrick Faber wechselt in die Weststadt

Mit der Verpflichtung von Patrick Faber vom Fußball-Verbandsligisten TSV Essingen hat die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach die Planungen für die kommende Landesliga-Saison abgeschlossen. Trainer Benjamin Bilger und sein Co-Trainer Mischa Welm bitten ihre Jungs am 7. Juli zum Trainingsauftakt in den heimischen Sportpark.

Niklas Groiß wird den Weststadtverein bekanntlich in Richtung Oberliga verlassen. Der Angreifer geht zukünftig für den FC Normannia Gmünd in der fünfthöchsten deutschen Liga auf Torejagd. Den Verantwortlichen Achim Pfeifer und Alexander Paluch blieb vor dem letzten Heimspiel gegen den TSV Bad Boll nur Groiß für die zukünftigen Aufgaben alles Gute zu wünschen. „Er hat das Spiel der TSG in den vergangenen Jahren mitgeprägt. Wir hoffen, dass er sich schnell beim FC Normania einlebt und an seine Leistung anknüpfen kann“, sagt Achim Pfeifer. Nach Groiß beginnt eine neue Zeitrechnung im Offensivspiel der TSG. Pascal Weidl, Timo Frank, Maxi Blum, Julian Köhnlein, Oliver Rieger, Jeton Avduli oder auch Daniel Rembold haben in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass sie für reichlich Torgefahr vor dem gegnerischen Tor sorgen können. Auf sie wird sich das Trainer-Team Bilger/Welm in der Zukunft stützen.

Niklas Groiß ist der einzige Abgang der Weilermer. Die „Rasselbande“ um Kapitän Philipp Leister wird verstärkt durch die erfahrenen Roman Riedel (FC Ellwangen), Patrick Faber (TSV Essingen), Robin Klenz (AC Milan Heidenheim) sowie Robin Zolnai und Enis Caker aus der erfolgreichen Nachwuchsarbeit der TSG. „Wir sind sehr glücklich über die Entwicklung unserer Mannschaft. Nach zwei Jahren Abstiegskampf konnten wir einen sensationellen vierten Platz belegen. Dies hat unsere Erwartungen voll erfüllt. Wir sind stolz auf das Erreichte“, sagt Alexander Paluch.

Nun gilt es eine weitere Stufe in der Entwicklung zu gehen. „Mit Roman Riedel und Patrick Faber konnten wir zwei erfahrene Spieler, die bereits höherklassig ihr Können unter Beweis gestellt haben, verpflichten. Sie werden den Jungen mehr Stabilität auf und neben dem Platz verleihen. Es freut uns sehr, dass sich zwei Spieler dieser Klasse für das Konzept der TSG entschieden haben“, sagt Achim Pfeifer. „Dazu konnten wir mit Robin Zolnai und Keeper Enis Caker zwei talentierte Jungs aus unserer Nachwuchsschmiede gewinnen.

Alle anderen sammeln in der U 23 bei Christoph Merz Spielpraxis, um schnellstmöglich von der Bezirks- an das Niveau der Landesliga herangeführt zu werden. Bei uns greift von der U-19-Verbandsstaffel, über die Bezirksstaffel (U 23) bis zur Landesliga ein Rädchen in das Andere. Darauf sind wir in der Weststadt sehr stolz“, sagt Achim Pfeifer. (er)