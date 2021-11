Bis Dienstagmorgen um sechs Uhr musste ein 31-Jähriger auf richterliche Anordnung in Polizeigewahrsam bleiben, nachdem er am Montag mehrfach dadurch auffiel, dass er in der Heinrich-Rieger-Straße und in der Aalener Innenstadt Passanten anschrie und beleidigte. Da nicht davon ausgegangen werden konnte, dass belehrende Gespräche seitens der Polizei für Ruhe sorgen würden, wurde der 31-Jährige gegen 17.30 Uhr mit zur Dienststelle genommen.