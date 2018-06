Partyplan steht - fehlt nur noch der Sieg

Im letzten Spiel der Fußball-Landesliga-Saison 2017/18 reist die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach zum TSV Blaustein. Anpfiff der Partie ist an diesem Samstag um 17 Uhr. Nach der Niederlage gegen den TSV Bad Boll hat sich die Mannschaft der Trainer Benjamin Bilger und Mischa Welm im Kampf um Platz vier unnötig in Bredouille gebracht. N.A.F.I. Stuttgart und der TSV Weilimdorf konnten zur TSG aufschließen, sodass am letzten Spieltag ein Dreikampf um den vierten Tabellenplatz wartet.

Für Blaustein ist die Saison gelaufen. Die Elf von der Blau hat 40 Punkte und belegt Rang acht. Im letzten Spiel unterlag Blaustein beim SV Ebersbach/Fils mit 1:5 und möchte sich mit einem Dreier vom heimischen Publikum in die Sommerpause verabschieden.

„Blaustein ist eine sehr kampf- und laufstarke Mannschaft. Wir müssen alles raushauen, um dort die Punkte zu entführen“, sagt Bilger. Sein letztes Spiel im Trikot der TSG wird Niklas Groiß bestreiten. Der Angreifer wurde vor der Partie gegen Bad Boll von Achim Pfeifer und Alexander Paluch verabschiedet. Er wird sich der Normannia aus Gmünd anschließen. „Ich hoffe, dass Niklas im letzten Spiel nochmals einen Treffer für die TSG erzielt. Das wäre ein schöner Abschluss für ihn“, so Bilger.

Party und Altherren-Cup

Wem das Trainer-Duo Bilger/Welm im letzten Spiel das Vertrauen schenken wird, bleibt abzuwarten.

„Wir werden nach den Eindrücken der Trainingswoche entscheiden. Die Saison hat aber gezeigt, dass wir uns auf alle Spieler verlassen können. Egal, wer von Beginn an spielte oder eingewechselt wurde, alle haben immer das Kollektiv in den Vordergrund gestellt und wollten den Erfolg. Das macht uns Trainer die Arbeit ein Stück weit einfacher“, erklärt Bilger. Nach der Rückreise vom Auswärtsspiel in Blaustein feiert die Elf vom Kapitän Philipp Leister ihren Saisonabschluss auf der Playersparty des 13. Deutschen Altherren Supercups Ü 32. „Der Verein veranstaltet am Wochenende eines des größten Events der Historie. Wir wollen in Blaustein gewinnen und dann mit der TSG-Familie und unserer Ü 32 die erfolgreiche Saison ausklingen zusammen lassen“, merkt Bilger an. (er)