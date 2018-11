Das Aktionsbündnis Ostalb gegen TTIP und Attac Aalen laden am Mittwoch, 14. November, um 19 Uhr in den Paul-Ulmschneider-Saal des Torhauses zu einem Vortrag über Wirtschaftspartnerschaftsabkommen der EU mit afrikanischen Staaten und zur Frage „Partnerschaft oder europäischer NeoKolonialismus?“ mit Herbert Löhr ein. Löhr, seit 1987 in der Solidaritätsarbeit engagiert, hat dabei die Auswirkungen globaler Handelspolitik selbst erlebt.