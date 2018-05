Parmesan aus Sardinien kommt an

„Buon appetito e salute“ heißt es seit Donnerstag auf dem Spritzenhausplatz. Bis einschließlich Sonntag können die Besucher des italienischen Marktes hier an elf Ständen einen kulinarischen Streifzug durch verschiedene Regionen Italiens unternehmen. Mit Parmesan eingedeckt hat sich am Freitagmittag auch Lydia Ruoff aus Aalen. An dem Stand des Händlers Mario Catta, der von Sardinien in die Kreisstadt angereist ist, konnte sie wie viele andere Besucher nicht vorbeigehen. Zu verlockend ist sein Angebot an Käse, Salami und Weinen. Foto: vs