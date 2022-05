Parkplätze in luftiger Höhe sollen in die Städte kommen

Parken in luftiger Höhe? Kein Problem, zumindest nicht, wenn man Fahhrradfahrer ist und wenn es nach Nico Tesche und Lukas Gold geht, die mit ihrem Start-up ParkPillar genau das in den Städten und Gemeinden der Region etablieren möchten. Ein erster Schritt in diese Richtung ist nun getan.

Prototyp an der Rathausfassade

Seit Beginn dieses Jahres haben die beiden an ihrem Piloten getüftelt, um diesen der breiteren Öffentlichkeit präsentieren zu können. Mit der Stadt Aalen, hier insbesondere Oberbürgermeister Frederick Brütting und Wirtschaftsförderer Felix Unseld, haben die beiden gleich einmal geeignete Ansprechpartner und gleichzeitig Unterstützer gefunden. So durften sie ihren Prototypen an diesem Wochenende an der Rathausfassade anbringen und interessierten Passanten ihre Erfindung präsentieren. Und diese staunten nicht schlecht, als sie ein Fahrrad in luftiger Höhe an einer Wand hängen sahen – und probierten es nicht selten selbst aus.

Frederick Brütting probiert es selbst aus

Selbst ausprobiert hat den ParkPillar, wie sich der Fahrradparkplatz in luftiger Höhe nennt, auch Brütting am frühen Freitagmorgen. Mittels einer App wird der entsprechende Parkplatz angesteuert, in diesem Fall Marktplatz 30. Dann muss man das Fahrrad mit den Vorderreifen in die Schiene schieben. Der Vorderreifen wird eingeklemmt, danach wird das Fahrrad angehoben. Jetzt muss man es mit einer Sicherung abriegeln. Kurz noch das Hinterrad in die Spur gebracht, startet man dann den Prozess und das Fahrrad wird in die Höhe gezogen, alles mithilfe der App. An dem ParkPillar angebracht ist auch eine entsprechende Box, in der der Radler seinen Helm packen kann oder andere Kleinigkeiten, die er nicht mit sich herumschleppen möchte. Dazu wird man an diesen Parkplätzen künftig zusätzlich die Möglichkeit haben, sein E-Bike aufzuladen.

Passanten geben Ratschläge

Ein Radlerin, die vorbeischaute und ihr Fahrrad in die Höhe ziehen ließ, sagte lachend: „Sagen Sie dem Brütting, dass er das machen soll. Wir älteren Frauen möchten das haben.“ Sie ergänzte:. „Für mich wäre es heute ideal gewesen, denn ich habe meinen Schlüssel fürs Schloss vergessen.“ Gold und Tesche nahmen die Begegnungen gleich auch mal als Evaluationshilfe, fragten nicht nur nach deren Meinung, sondern auch, was die Radfahrer dafür zahlen würden. Von einem bis vier Euro kamen ganz unterschiedliche Antworten heraus. Die Radler waren grundsätzlich bereit, in diesen sicheren Parkplatz auch etwas zu investieren, das wurde deutlich an den beiden Tagen.

„Noch einmal schnell zum Bäcker“

Eine Passantin, so berichteten es die beiden Tüftler, habe gefragt, ob sie kurz auf ihr Fahrrad aufpassen könnten, sie käme gleich zurück. Etwas überrascht sagten Gold und Tesche zu, nahmen das Fahhrad dann aber auch gleich als Demo-Beispiel. Als die Radlerin wieder zurück war, schaute sie kurz nach oben auf ihr Fahrrad und sagte: „Wunderbar, dann gehe ich jetzt noch einmal schnell zum Bäcker“, gaben Gold und Tesche lachend zu Protokoll. Was hier so lustig entstand, kann aber in Zukunft tatsächlich so ablaufen: Man möchte kurz etwas einkaufen und parkt sein Bike an einem ParkPillar.

Erst Aalen, dann Heidenheim und Schwäbisch Gmünd

Zwar noch nicht final gefixt, hofft das junge Start-up nun, dass man, begonnen in Aalen, auch in Heidenheim und Schwäbisch Gmünd die ersten ParkPillare anbringen kann. Lose Zusagen habe man schon, die Zusammenarbeit zwischen den Städten, vor allem den jeweiligen Digitalisierungszentren INNO-Z (Aalen), in:it (Gmünd) und Doc33 (Heidenheim) mit den Aalener Erfindern laufe rege. Ein Ziel, um noch einmal mächtig die Werbetrommel zu rühren, ist die Mountainbike-WM, die im Juli mitten durch Aalen führt. „Davon versprechen wir uns natürlich noch einmal eine Menge an Aufmerksamket“, sagt Gold. Aufmerksamkeit hatten sie auch am Wochenende erlangt – und sehr viele positive Resonanzen.