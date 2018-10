Parkplätze im Westlichen Stadtgraben müssen für Senioren-WG weichen

Der Bauboom in Aalen geht weiter. Im ersten Halbjahr 2019 wird die Stiftung Haus Lindenhof im Westlichen Stadtgraben ein neues Gebäudes erstellen, in dem künftig pflegebedürftige Senioren im Rahmen einer Wohngemeinschaft zusammenleben und ambulant betreut werden. Im Zuge des Bauvorhabens zwischen der Metzgerei Heußler (früher Engel) und dem Parkhaus Spitalstraße fallen dann die drumherum liegenden Schotterparkplätze weg, die derzeit noch vermietet sind. Ganz zum Ärger mancher Nutzer, die in Aalen arbeiten und froh über diesen Stellplatz sind.

Die Stadt hat das Grundstück im Westlichen Stadtgraben samt dem darauf noch stehenden alten Gebäude aus Zeiten der Elektrofirma Pfänder und einer weiteren angrenzenden Teilfläche im Juni dieses Jahres an die Stiftung Haus Lindenhof verkauft, die bereits eine Senioren-Wohngemeinschaft (WG) am Kappelberg in Wasseralfingen betreibt. Eine solche ist in naher Zukunft auch im Herzen von Aalen geplant. Baubeginn wird im ersten Halbjahr 2019 sein, sagt Clemens Beil, zuständig für die Kommunikation und das Marketing der Stiftung Haus Lindenhof.

Die Lage direkt neben der Metzgerei Heußler (früher Engel) und in unmittelbarer Nähe zur Fußgängerzone sei für alte Menschen, die nicht mehr mobil sind und dennoch sozial angebunden sein wollen, ideal. Die Zeiten, in denen Senioreneinrichtungen auf der grünen Wiese erstellt wurden, sei vorbei, sagt Beil. Als besonderes Bonbon liegt das Grundstück an einem Grüngürtel des Kochers, an dem die Bewohner künftig entlangspazieren können.

Nach dem Anriss der beiden Gebäude neben der Metzgerei Heußler soll auf dem ehemaligen Pfänder-Gelände in einer Bauzeit von gut einem Jahr ein Neubau für insgesamt zwölf pflegebedürftige Senioren entstehen. Die Senioren-Wohngemeinschaft erstreckt sich über zwei Etagen, die mit einer innen liegenden Treppe sowie einem Aufzug verbunden sind, sagt Beil. Jeder Bewohner hat ein eigenes Zimmer mit barrierefreiem und behindertengerechtem Bad. Daneben stehen große Gemeinschaftsräume wie eine Küche, ein Hauswirtschaftsraum und ein Raum für die Leitung der Senioren-Wohngemeinschaft zu Verfügung. Darüber hinaus sei eine Terrasse und ein Gartengrundstück geplant, damit sich die Bewohner auch im Freien aufhalten können.

Ältere Menschen leben ein selbstbestimmtes Leben

„Diese neue Wohnform ist eine Alternative für Menschen mit Pflege- und Versorgungsbedarf, die tägliche Dinge wie Kochen oder Wäsche waschen nicht mehr ohne Hilfe meistern können, beim Essen unterstützt werden müssen oder Tag und Nacht eine Betreuung benötigen“, sagt Beil. Die Senioren-Wohngemeinschaft unterscheide sich allerdings vom Pflegeheim. Hier organisierten die älteren Menschen ihren Alltag selbstbestimmt und beratschlagten unter anderem, wie viel Kostgeld sie in der Woche ausgeben wollen oder was sie kochen und essen möchten. Unterstützt würden sie rund um die Uhr von sogenannten Präsenzkräften der Stiftung Haus Lindenhof.

Die Bewohner, die in das neue Gebäude einziehen, würden alle in einen bestimmten Pflegegrad eingestuft. Von ihm und von weiteren Faktoren hänge dann die Höhe des Beitrags ab, mit dem sich die Pflegeversicherung an den monatlichen Kosten für das Wohnen in der Senioren-WG beteiligt. Der Eigenanteil, in dem Miete, Nebenkosten, Verpflegung und Betreuung beinhaltet seien, liege zwischen 2200 und 2300 Euro. Nehme die Pflegebedürftigkeit eines Bewohner so stark zu, dass dies von ambulanten Pflegediensten nicht mehr zu leisten sei, biete die Stiftung Haus Lindenhof auf Wunsch den Umzug in eine ihrer stationären Pflegeeinrichtungen an, sagt Beil.

Die Stadt Aalen freut sich über das Projekt der Stiftung Haus Lindenhof. Das Vorhaben sei für die Entwicklung der Stadt, insbesondere der Innenstadt wichtig. Darüber hinaus sei angesichts der demografischen Entwicklung der Bedarf an solchen Einrichtungen groß, sagt Karin Haisch, Pressesprecherin der Stadt Aalen.

Was des einen Freud, ist des anderen Leid. Mit dem Start der Bauarbeiten im ersten Halbjahr 2019 werden dann auch die umliegenden Schotterparkplätze wegfallen, die derzeit noch vermietet sind und bis zum Baustart noch genutzt werden können. Danach werden die zwölf stiftungseigenen und zwei städtischen Parkplätze nicht mehr zur Verfügung stehen. Im Zuge des Neubaus werden zwar drei neue Parkplätze angelegt, die allerdings für das Pflegepersonal gedacht seien, sagt Beil. Die bisherigen Mieter müssten sich dann andere Parkmöglichkeiten suchen.