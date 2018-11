Parkgebühren an der Hochschule: Jetzt meldet sich der Tarifverbund zu Wort

Am Mittwoch, 28. November, demonstrieren Aalener Studenten gegen Parkgebühren an der Hochschule. Jetzt hat sich der Tarifverbbund OstalbMobil zu Wort gemeldet. “Nachdem in verschiedenen Presserklärungen und Handzetteln der hier federführenden Fachschaftsinitiative Elektronik/Informatik wiederholt auf einen „mangelhaften ausgebauten ÖPNV“ hingewiesen wird, hat sich OstalbMobil als übergreifender Tarifverbund schriftlich an die Initiative und die Hochschule gewandt“, heißt es in einer Pressemitteilung.

OstalbMobil-Geschäftsführer Paul-Gerhard Maier schreibt weiter, „mich verwundert die Aussage, dass in Ulm die öffentlichen Verkehrsmittel besser ausgebaut seien. Dabei wird auf einen 20-Minuten-Takt der Busse in Ulm in Richtung Universität verwiesen. Hierzu muss festgehalten werden, dasss in Aalen alleine zwischen ZOB und der Haltestelle Hochschule/Explorinho beziehungsweise der Haltestelle Bottich werktags täglich über 100 direkte Kurse verkehren und hierbei zum weitaus überwiegenden Teil ein Takt von 20 Minuten und dichter gefahren wird.“ Am ZOB gebe es Umsteigemöglichkeiten auf alle Schienenstrecken in die verschiedenen Richtungen, den regionalen Busverkehr sowie auf Buslinien in alle anderen Stadtteile, so Maier weiter. Das sei ein höheres Verkehrsangebot als der genannte 20-Minuten-Takt in Ulm.

Deshalb könne OstalbMobil die Aussage, dass ein Auweichen auf den öffentlichen Verkehr „aufgrund dessen mangelhaften Ausbaus schlichtweg unmöglich sein, nicht nachvollziehen. Dies belegten alleine circa 1300 Studierende der HTW in Aalen, die das ostalbMobil-Semester Ticket 2 zur Fahrt zur und von der Hochschule nutzten, so Maier weiter. Diese hohe Nutzerzahl sei selbst ein Zeichen, dass die Anbidung der Hochschule alles andere als mangelhaft sei.

Abschließend stellt Maier fest, der Verweis auf einen mangelhaften Ausbau des ÖPNV sei objektiv betrachtet nicht gerechtfertigt und sollte in der weiteren Diskussion zum Thema Parkgebühren an der HTW Aalen richtig dargestellt werden.