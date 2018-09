Parallelen zum HSV-Spiel

Das 0:5 des Hamburger SV gegen Jahn Regensburg sorgte dann doch für Aufsehen in der Republik, auch wenn man vom HSV einiges gewohnt ist. Vom einem 5:0 gegen den HSV war der 1. FC Heidenheim kürzlich, im jüngsten Auswärtsspiel, noch ein Stück entfernt. Und doch sieht Frank Schmidt, Trainer des FCH, Parallelen zum Spiel seiner Mannschaft und der Regensburger in Hamburg. „Der Unterschied war aber, dass Regensburg das 2:0 gemacht hat und wir eben nicht.“ Der FCH verlor bekanntlich 2:3.

„Absolute Laufbereitschaft und Sprintmentalität“

Nach der Niederlage in Hamburg und dem stimmungshebenden Sieg gegen Greuther Fürth dank Joker und Doppelpacker Robert Glatzel wollen die Heidenheimer an diesem Mittwoch um 18.30 Uhr natürlich am liebten in Regensburg punkten. Allerdings, nicht nur ob des 5:0 in Hamburg, warnt Schmidt vor dem Jahn. In der Domstadt sei „absolute Laufbereitschaft und Sprintmentalität“ gefragt. Das Personal dazu: offen. Okay, Torwart Kevin Müller, der krankheitsbedingt weiter fraglich, wird nicht als Sprinter gefragt sein – für ihn stand Vitus Eicher zwischen den Pfosten. Für die Aufstellung in Regensburg hat der Coach mehrere Möglichkeiten, bis auf Arne Feick stehen Schmidt alle Akteure zur Verfügung.